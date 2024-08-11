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東森盃／棒球小將發福凸肚是團服縮水？教練：伙食太好了！

▲▼東森盃／棒球小將發福凸肚是團服縮水？教練：伙食太好了。（圖／家長提供）

▲東森盃伙食辦太好，棒球小將胖了一圈彷彿衣服縮水。（圖／紅葉國小提供）

記者林璟倩／綜合報導

東森盃兩岸少棒交流活動圓滿落幕，意外發現棒球小將的衣服怎麼通通縮水了？教練都笑說，東森盃伙食實在辦得太好，孩子們都胖了一圈，個個明顯發福，變得像圓滾滾的小河馬。問小朋友福建美食好不好吃？紛紛靦腆害羞的笑著說：「太好吃了！每天都吃很飽！」

▲▼東森盃／棒球小將發福凸肚是團服縮水？教練：伙食太好了。（圖／家長提供）

▲小選手們不只在球場上揮汗如雨，場下也揮舞著筷子大快朵頤，充分發揮「吃貨」精神。（圖／大勇國小提供）

比賽交流期間，小選手們不只在球場上揮汗如雨，場下也揮舞著筷子大快朵頤，充分發揮「吃貨」精神，從龍岩連城經典名菜吃到廈門小吃，一路吃得不亦樂乎！許多孩子剛出發時曾許願想吃遍福建美食，想不到連續8天下來，真的如願以償，結果一不小心反而吃太飽，帶了個圓滾滾的肚子回家，意外成了兩岸交流紀念品。

▲▼東森盃／棒球小將發福凸肚是團服縮水？教練：伙食太好了。（圖／家長提供）

▲難得看到這麼多豐盛的美食，小孩們完全把持不住，明顯發福。（圖／紅葉國小提供）

紅葉國小校長方穎豐表示，難得看到這麼多豐盛的美食，小孩子完全把持不住，每天一直吃！他補充，一般運動員每餐三菜一湯就很夠了，這次活動餐點不僅吃得好、份量又多，導致球隊中好多小朋友都胖了不少，回去得加強鍛鍊了！

▲▼東森盃／棒球小將發福凸肚是團服縮水？教練：伙食太好了。（圖／家長提供）

▲棒球小將帶著圓滾滾的肚子回家成了兩岸交流紀念品。（圖／大勇國小提供）

大勇國小教練林佳宏也幽默地表示：「其實不只小朋友，我自己也胖了不少。」他哈哈大笑，接著又說：「不過沒關係，讓小朋友吃多點，養出肌肉最重要！」

這趟為期8天7夜的兩岸少棒交流，小朋友們不僅在球技上有所精進，也在體重上「突飛猛進」，帶著圓滾滾的肚子回家當紀念品，也收穫了滿滿的美好回憶。

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