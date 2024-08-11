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東森盃／少棒交流活動圓滿落幕　兩岸小朋友深情相約明年再見

▲▼為期八天的東森杯2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽暨福建參訪行程圓滿落幕，休業式上兩岸小朋友依依不捨互道再見。（圖／記者湯興漢攝）

▲為期8天7夜的東森盃兩岸少棒文化體育交流活動圓滿落幕，孩子們熱情擁抱及揮手道別。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者林璟倩／福建廈門報導

為期8天7夜的東森盃兩岸少棒文化體育交流活動圓滿落幕，兩岸孩子在閉營晚會中依依不捨道別，有人緊緊擁抱彼此，有人握手擊掌致意，台灣小朋友更一把抱起大陸小夥伴大方對著鏡頭揮手道別，活動在一片歡樂又感人的氛圍中劃下完美句點，孩子們彼此相約東森盃明年再見！

▲▼為期八天的東森杯2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽暨福建參訪行程圓滿落幕，休業式上兩岸小朋友依依不捨互道再見。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼閉營晚會先玩小遊戲考驗團隊默契。

▲▼為期八天的東森杯2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽暨福建參訪行程圓滿落幕，休業式上兩岸小朋友依依不捨互道再見。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼為期八天的東森杯2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽暨福建參訪行程圓滿落幕，休業式上兩岸小朋友依依不捨互道再見。（圖／記者湯興漢攝）

8/10晚間舉行的閉營晚會，小朋友先是大玩團康遊戲、考驗默契也為團隊爭取榮譽，由於贏家可以賺取獎勵金，並透過電子支付掃碼購買紀念品及小點心，因此孩子紛紛使出混身解數爭取勝利，直呼贏來的點心特別美味；活動尾聲讓孩子們分享這幾天來的心得並一起簽名留念，見證兩岸孩子締結深厚友誼的美好時刻。

▲▼為期八天的東森杯2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽暨福建參訪行程圓滿落幕，休業式上兩岸小朋友依依不捨互道再見。（圖／記者湯興漢攝）

▲兩岸小朋友共同在活動布條上簽名留念。

▲▼為期八天的東森杯2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽暨福建參訪行程圓滿落幕，休業式上兩岸小朋友依依不捨互道再見。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼兩岸小朋友互相擁抱道別。

▲▼為期八天的東森杯2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽暨福建參訪行程圓滿落幕，休業式上兩岸小朋友依依不捨互道再見。（圖／記者湯興漢攝）

然而，天下沒有不散的宴席，經過8天的朝夕相處，孩子們除了在賽場上從「對手變隊友」展現NO SIDE的運動家精神，經過同吃同住到廈門旅遊的共同回憶，更昇華為一輩子的好友。紅葉國小邱語恩分享：「感謝東森可以讓我們跟大陸一起比賽、磨練球技，認識很多好朋友，希望以後還有機會再來廈門，我會很懷念」。

▲▼為期八天的東森杯2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽暨福建參訪行程圓滿落幕，休業式上兩岸小朋友依依不捨互道再見。（圖／記者湯興漢攝）

▲桃園大勇國小何彥呈。

桃園大勇國小何彥呈則覺得連城的朋友都很熱情 ，願意跟我們分享很多好吃的食物、和跟我們玩遊戲，大家透過聊天慢慢變熟最後玩在一起，然而才剛認識就要分離了，當然會不捨，希望他們有機會可以來台灣找我玩。

▲▼為期八天的東森杯2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽暨福建參訪行程圓滿落幕，休業式上兩岸小朋友依依不捨互道再見。（圖／記者湯興漢攝）

▲台中萬豐國小方政祥。

台中萬豐國小方政祥說，這幾天結交了很多大陸的好朋友，而且很難得可以在小學階段就參與明星賽活動，就要回去了我覺得依依不捨，希望大陸小朋友可以加油，並再邀請我們來大陸這裡玩。

▲▼為期八天的東森杯2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽暨福建參訪行程圓滿落幕，休業式上兩岸小朋友依依不捨互道再見。（圖／記者湯興漢攝）

▲大陸棒球小將李松昱(右)及陳仕博(左)。

大陸棒球小將們也覺得台灣小朋友一起度過了許多難忘的時光，李松昱希望有緣能再相見，有機會也想到台灣玩；陳仕博則希望他們回台灣後可以好好練球，以後多到大陸來玩，有比賽盡量來我們這邊參加。

▲▼為期八天的東森杯2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽暨福建參訪行程圓滿落幕，休業式上兩岸小朋友依依不捨互道再見。（圖／記者湯興漢攝）

▲花蓮光復國小校長黃彤芳。

花蓮光復國小校長黃彤芳認為比賽之外，交流活動還安排了大陸小朋友陪伴孩子們一起同吃同住及學習，是很難得的機會，很多事情對孩子們而言都很新鮮，也很有收穫。特別謝謝東森基金會贊助孩子們來大陸打球，讓花蓮的孩子還很幸運地拿到了冠軍，其實這些孩子平時對外交流的機會並不多，透過活動讓孩子們有機會感受學習的熱忱，對他們很有幫助。

▲▼為期八天的東森杯2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽暨福建參訪行程圓滿落幕，休業式上兩岸小朋友依依不捨互道再見。（圖／記者湯興漢攝）

▲台中大勇國小教練林佳宏。

台中大勇國小教練林佳宏說，透過棒球交流讓小朋友有機會看到不同隊伍的技術及精神是很好的體驗。這次除了踩點行程很充實，體驗電子支付的便利性對小朋友們而言也很新鮮，希望東森盃可以持續舉辦，因為除了小朋友的交流，對教練而言也是一種學習，互相交流大家才會更進步。

▲▼為期八天的東森杯2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽暨福建參訪行程圓滿落幕，休業式上兩岸小朋友依依不捨互道再見。（圖／記者湯興漢攝）

▲為期8天7夜的兩岸少棒交流活動希望以球會友，讓兩岸孩子相互成長。

東森新媒體副董事長兼社長馬詠睿表示，東森文化基金會舉辦這次為期8天的兩岸交流活動，主要希望以球會友，用體育活動去聯繫大家的感情，讓孩子們除了透過體育競技去了解團結取得勝利的重要性，也因明星賽結交更多有共同興趣的好朋友，並遊覽了名勝古蹟及體驗無人機及科技學程，希望讓兩岸的孩子相互成長共同留下美好回憶。

▲參觀廈門動物園、探索鼓浪嶼 兩岸孩子感情更升溫。(採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝盛帆)

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