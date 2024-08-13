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法蒂瑪聖母像在美巡迴展出中「眨眼」　信眾拍到了：真的閉起來了

。（圖／翻攝Fox8）

▲信眾拍到了瑪莉亞聖母雕像似乎在眨眼。（圖／翻攝Fox8）

圖、文／CTWANT

近日，一尊在美國巡迴展出的瑪莉亞聖母雕像，被信眾拍到了似乎在眨眼的畫面，因此在網路上成為了話題。

據《Fox8》電視台報導，這起事件發生在8月2日，事發地點則位於美國俄亥俄州東北部的帕瑪（Parma）市的聖約翰大教堂，有一尊法蒂瑪聖母（Our Lady of Fátima）雕像在那裡展示。

「法蒂瑪聖母」是聖母瑪利亞的稱號之一。在1917年，有三個牧童稱其在葡萄牙法蒂瑪連續6個月於當月的13日目睹了聖母瑪利亞顯現。

在帕瑪目睹聖母雕像眨眼睛的信眾利普塔克（Connie Liptak）告訴記者：「我知道是一個奇跡，因為我整個早上都在看著她。它們（指眼睛）真的閉起來了。我是說，你真的可以看到她的睫毛垂了下來。」

法蒂瑪世界使徒美國分會（World Apostolate of Fatima USA）的會長莫蘭（Katie Moran）拍到了這尊雕像打開和閉上眼睛的照片，而且在社交媒體上分享。

這尊雕像於1967年5月在葡萄牙法蒂瑪受到教宗保祿六世的祝福，並於1968年由法蒂瑪主教贈送給英國。自1968年起，該雕像已經在超過100個國家展示過，並且伴隨著雕像巡迴展出的足跡，誕生過各式各樣的關於疑難雜症被治癒的傳奇故事。

莫蘭表示，「根據神學家的說法，她（指聖母瑪莉亞）與這座雕像有種神秘的聯繫。」

莫蘭相信，這尊雕像現在展現奇跡，是對當前的世界再次提出警告。對於抱持懷疑態度的人，她說：「對於那些相信的人來說，不需要任何證據；對於那些不相信的人來說，什麼證據都是沒用的。這是信仰，我相信她。」

利普塔克也補充：「我想說：『我沒有說謊。我知道我看到了什麼，而我相信我所看到的。』」

歷史上，最早的法蒂瑪聖母雕像是由葡萄牙雕塑家泰迪姆(Jose Thedim) 1947年根據露西婭修女（Sr. Lucia）的描述雕刻而成，歷史相傳露西婭修女正是1917年在法蒂瑪見到聖母的3位年輕牧童之一，她後來加入教會成為修女，並且宣稱瑪莉亞向她傳達了揭示地獄的秘密與戰爭的預言。這座雕像被法蒂瑪的萊裡亞主教（Bishop of Leiria）祝福為朝聖者、旅行者，在15萬名朝聖者的見證下被派往世界各地巡迴展出，推廣福音。

該座法蒂瑪聖母雕像在其後的半個世紀裡，巡遊過了跨越各大洲的64個國家，法蒂瑪聖母朝聖地負責人決定，除非有特殊情控，否則不再移動這尊聖母像。但為了回應諸多來自世界各地的聖像巡迴展出要求，從那時起，按照原來的雕像又製作了13尊聖母像。

2017年，法蒂瑪聖母顯現100週年時，也曾有一尊法蒂瑪聖母像也曾來到台灣，在台北、台中、高雄、屏東等地巡迴展出。

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