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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「負責任地完全不知情」講幹話！　媒體人狠酸李文宗：了不起負責

▲競總財務長李文宗的一句誠實道歉，遭名嘴、網友大肆嘲諷。（圖／記者湯興漢攝）

▲競總財務長李文宗的一句「誠實道歉」，遭名嘴、網友大肆嘲諷。（圖／記者湯興漢攝）

記者張靖榕／綜合報導

民眾黨主席柯文哲被爆總統競選政治獻金申報不實，竟將責任全部落在會計師端木正頭上，已讓許多人覺得很誇張，而身為競總財務長的李文宗，竟然還在12日以一句「我在這裡非常負責任地跟大家報告，我完全不知情」作結，引發熱議。媒體人朱凱翔狠酸「年度幹話」，在負責的領域，「狠甩『了不起。負責。』」

朱凱翔12日在臉書「不演了新聞台」發文，「老實說，我真的很愛這場記者會。」一位一輩子都在寫稿、做文字工作的工作者，他說他真的沒想過，竟然有如此精奇的文法，他引述李文宗當天在記者會上說的，「我負責任地跟大家報告，我完全不知情。」

朱凱翔表示，這2句話竟然可以兜在一起，不論是如何組合、在什麼情境下可以這樣作組合，他都想不到，「這絕對不只是今日金句，直接預約年度幹話，在負責這個領域，狠甩『了不起。負責。』」

▲柯文哲深陷政治獻金風暴。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲深陷政治獻金風暴。（圖／記者湯興漢攝）

網友留言紛紛嘲諷，「我很誠懇的老實說，我剛剛撒了個謊」、「真的是聽君一席話啊」、「我很負責任地跟大家報告，我沒有要負責任。」

媒體人羅友志當天也在臉書表示，其實李文宗是整場記者會上，唯一一個「真正道歉的關鍵人」，伴隨的是一句「我完全不知情」！他說只有李文宗是真正懂會計，知道事情嚴重性的人，當黃珊珊定調這起事件是「帳務瑕疵」的時候，就是財務長的事，這時李文宗只有2個選擇，否認的話就要面臨滅黨、吃官司，承認的話就是一人扛起一切，還是要吃官司，因此他選了第3條路。

李文宗說了一句「相信專業的會計師應該不會」，再加上一句他真的對內帳（銀行帳）不知情，然後道歉自請處分，至於其他的一概回答不知道。這讓羅友志直言，整場記者會上「真正在做危機處理管控的，只有他」，這是一場草草了事的記者會，後面一定會烽火燎原。

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