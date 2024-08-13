馬斯克將專訪川普　台灣時間今早8點X平台直播

▲馬斯克（左）將於台灣時間13日上午8點直播專訪川普（右）。（組圖／達志影像／美聯社、路透）

記者柯沛辰／綜合報導

美國億萬富翁、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）將在台灣時間13日上午8點直播，專訪共和黨總統候選人川普（Donald Trump）。此前預告一出，迅即引發關注。

根據紐約時報和紐約謝納學院10日公布的最新民調顯示，在密西根州、賓州及威斯康辛州3個搖擺州，賀錦麗（Kamala Harris）支持率領先川普4個百分點。儘管在經濟議題上，賀錦麗仍落後川普9個百分點，但已比拜登5月時高。

針對經濟議題的觀感，金融時報和密西根大學羅斯商學院的最新民調則有出入，結果顯示有42%選民信任賀錦麗、41％信任川普，這是自近1年前開始追蹤該議題以來，賀錦麗首次領先川普。執行時間為8月1日至5日，每月例行執行。

外界分析，川普自槍擊案後的領先優勢，已被賀錦麗追上，顯示總統拜登放棄競選連任後，選民觀感已出現重大變化。

根據路透社報導，川普競選陷入低迷，這次受邀在X平台上接受馬斯克專訪，將是一個吸引選民目光的好機會。另外，這也有助川普觸及保守派以外的選民。

值得一提的是，這次直播將透過川普的X官方帳號@realDonaldTrump進行，過去X平台尚未被馬斯克買下、仍是推特時，川普的官方帳號在2021年1月的支持者闖入國會事件時遭封鎖，直到馬斯克2022年10月買下並更名X平台，才在一個月後被解鎖。