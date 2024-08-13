限量秒殺！五星級鐵窗牌月餅今年降價　8／22開放電話訂購

▲儒林工坊鐵窗牌月餅年年秒殺。（資料圖／彰化監獄提供）

記者唐詠絮／彰化報導

距離中秋節還有36天，蛋黃酥名店陸續開賣，台中「不二糕餅」、彰化「不二坊」早已開放秋節訂購，彰化監獄儒林工坊推出五星級鐵窗牌月餅，曾在5天狂售出7.5萬顆，12日也在臉書公布，將於8月22日起開放民眾電話訂購，價格比去年便宜，經典蛋黃酥10顆裝400元降20元，每顆大約40元，已經有不少人詢問。

彰化監獄鐵窗牌月餅因有五星級飯定一級主廚配方、又有一群技藝高超的烘焙師學員，酥皮層次的口感搭配內餡及蛋黃流洩出的香氣，開賣多年來，不僅叫好又叫座，曾有人連續打電話2小時還訂不到，號稱「比買演唱會門票還難搶」因為是限量供應，總是讓買不到的饕客捶心肝。

▲彰化監獄儒林工坊推出蛋黃酥。（資料圖／翻攝自彰化監獄）

▲彰化監獄儒林工坊推出蛋黃酥。（圖／翻攝自彰化監獄）

為了要滿足民眾的味蕾，儒林工坊2020年研發推出「紅豆椪」跟「小月餅」，3天狂賣6萬個；2021年推出「綜合口味」、「經典蛋黃酥」、「古早味綠豆椪」、「素食綠豆椪」、「素食小月餅」，口味足以媲美5星級，也曾創下 5天狂掃7萬5千顆驚人記錄，今年經典蛋黃酥降價售出，10顆裝400元、6顆裝250元，至於素食綠豆椪則維持一盒6入200元，已經有不少吃貨已經準備開搶。