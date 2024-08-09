　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

肉品專家跨界聯手職人　月餅、烤肉打造台灣中秋味

▲黑橋牌跨界聯手各界職人打造台灣中秋味。。（圖／黑橋牌提供，下同）

▲「黑橋牌」與「吳寶春」第三度攜手合作，以起家老廠址的「跳舞鐵窗花」為靈感推出「舞躍月影禮盒」激盪出經典與創新的時尚火花。（圖／黑橋牌提供，下同）

記者林東良／台南報導

「中秋節」蘊含著豐富的節慶文化，賞月、走月、吃月餅意味著圓滿團圓；酸甜多汁滋味清香的柚子與台灣「獨有」且盛行的「中秋烤肉」，在月色如瀑的月光下，親朋好友齊聚烤肉，賞月、吃喝談笑，記錄了年歲的記憶和濃濃的人情味。

總是精益求精的「肉品專家-黑橋牌」第三度與「世界麵包冠軍吳寶春」聯手推出「舞躍月影禮盒」，內有瑤月酥及肉絨流心奶皇酥2款蘇式月餅，當黑橋牌的手工炒焙肉絨遇到世界級烘焙師的精湛手藝，世界第一的味道只在黑橋牌嚐得到；另外更跨界聯合「燒肉界翹楚-胡同燒肉」與「辛香職人-杜甲」打造全新中秋禮盒與應景商品，讓您體驗專屬台灣的中秋味。

▲黑橋牌跨界聯手各界職人打造台灣中秋味。。（圖／黑橋牌提供，下同）

▲黑橋牌跨界聯手各界職人打造台灣中秋味。

「黑橋牌」與「吳寶春麥方店」第三度攜手合作，今年特別加入更多畫龍點睛的食材，提升月餅層次風味，透過職人手工製作層層堆疊的餅皮，精算水、麵與油酥比例在每個原料細節斤斤計較， 多則黏口少則平庸，包裹以經過時間黃金熟成的黑豬臘腸或是經輾絲、熬煮、手工焙炒等6道工序炒得絲絲入扣的肉絨。細細拿捏皮、餡比例，對細節的極致追求，用時間堆疊的美味，只為成就一顆不平凡的月餅。


以經典中式風味月餅為基礎，將食材重新拆解組合後打造出超越經典的高質感中秋月餅禮盒。新品-「瑤月酥」使用台灣黑豬肉，以獨門香辛料經72小時黃金熟成的黑豬臘腸入餡；將黑豬臘腸切成小丁之後與鬆軟細緻的白豆沙餡、優質松子、冬瓜糖包裹入千層天然奶油餅皮。從臘腸製作到餅出爐，經過10道以上工序的瑤月酥整體口感清爽不油膩，松子與黑豬臘腸經烘烤反應後憑添了更有深度與層次的香氣，白豆沙餡則完美的平衡了鹹甜的口感，在口中越咀嚼越能感受馥郁的層次香氣。

▲黑橋牌跨界聯手各界職人打造台灣中秋味。。（圖／黑橋牌提供，下同）

▲黑橋牌X胡同燒肉 推出的炭燒黑豬里肌排/炭燒香腸，令人食指大動。

肉絨流心奶皇酥中則加入黑橋牌手炒肉絨結合純蓮蓉餡、Q軟麻糬以及獨門流心奶皇餡，吃起來香甜軟Q，一口咬下奶皇醬在口中迸發，是一款口感豐富讓人意猶未盡的月餅。「舞躍月影」禮盒以黑橋牌起家第一個廠址中的「跳舞鐵窗花」為發想，以呈現彩帶流線、舞者身姿、銀色月光及光影，時尚中帶著科技感的包裝外觀搭配多款黑橋牌人氣商品、肉乾可供選擇，最適合有品味的你作為中秋送禮的首選。

▲黑橋牌跨界聯手各界職人打造台灣中秋味。。（圖／黑橋牌提供，下同）

中秋烤肉除了家戶必備的-原味香腸之外，今年「肉品專家-黑橋牌」與「燒肉界翹楚-胡同燒肉」共同推出炭燒香腸、炭燒黑豬里肌排。炭燒黑豬里肌排使用了胡同燒肉獨家秘製烤肉醬，以數十種食材精燉熬煮而成的胡同秘製烤肉醬甜鹹適中與精選台灣黑豬肉完美結合，專業肉品工藝保留了台灣黑豬肉的鮮嫩多汁，口感細緻且帶有炭香風味口味鹹甜適中。也可以嘗試細火燒烤後再搭配生菜包起來吃，或是搭配烤土司一起吃，讓吃法更有新意。而炭燒香腸則是以黑橋牌的扛霸子原味香腸為基底，融入同為胡同抗霸子的烤肉醬。台灣豬肉鮮彈多汁的鮮美滋味佐上烤肉醬底蘊，是中秋烤肉最佳主角的不二人選。

▲黑橋牌跨界聯手各界職人打造台灣中秋味。。（圖／黑橋牌提供，下同）

▲黑橋牌X杜甲，推出香麻系列牛肉乾，使用刨片牛肩胛里肌肉與香麻醬，光聞香味還沒入口就引人口水直流。

當「肉品專家」遇上「辛香職人」會迸發出怎樣的火花？繼去年熱銷限量推出的香麻香腸／香麻條子肉乾後，兩個出身台南在地代表的品牌今年中秋也聯合推出屬於職人系的「香麻牛肉乾」。香麻牛肉乾精選澳洲肩胛里肌牛肉直接刨片，加上杜甲以大紅袍、青花椒、醬豆瓣等嚴選辛香料調製而成香麻醬調味，低溫烘烤後的牛肉乾厚實汁潤不乾不澀，其來自於郫縣豆瓣的風味的底蘊風味，鮮香回甘令人允指回味。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
快訊／奧運最紅的美國男籃　甜瓜、崔維斯史考特眾星都來看
零食都要躲起來吃！　全紅嬋最怕她
國光女神搭郵輪遇「落海身亡」事件　她嚇壞：是不是要拜拜
波札那奪非洲首金　總統宣布全國放半天假
巴黎奧運台灣累積6面獎牌　國光獎金破1.1億！
23歲男到春水堂施工卻電死！消防老闆3疏失害命　120萬和解

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園平鎮環南地下道車道將封閉　黃敬平籲車輛分流配套

肉品專家跨界聯手職人　月餅、烤肉打造台灣中秋味

桃園三大青創基地啟動年度招募　打造「創業一條龍」服務

2024綠點子國際發明設計賽嘉藥登場　7國167件作品競逐最高榮耀

展現國家重視影視產業政策決心　行政院副院長鄭麗君視察台南岸內影視基地

國寶級繪師顏振發駐園藍晒圖文創園區　開啟雙向文化創意新動能

台南市勞工局青少年職涯規劃研習營圓滿落幕　青年受益良多有助未來職涯規劃

嘉市道安宣導小小警察登場　首創「3D地景模擬道路地圖」

1至7月大型車交通事255件19人亡　屏縣警局連3天違規取締專案

埔里Feeling18巧克力工房夏日市集登場　邀民眾逛街看表演做公益

騎士停路中躲太陽被按喇叭　頻回頭惹駕駛笑：去曬太陽

J.K.羅琳嗆林郁婷支持者　人權組織：選手不該被虐待

台妞用梳子收服奈良40隻鹿　排隊鞠躬討梳頭還會喬角度

林郁婷5比0完勝挺進金牌戰　粉絲熬夜加油、媽感動哽咽

日本地震規模上修7.1　「海嘯注意報」區域持續擴大

外國選手跪求台灣珍奶徽章　擊劍王子陳弈通出手助圓夢

外國選手跪求台灣珍奶徽章 擊劍王子陳弈通出手助圓夢！

用2萬多水平儀幫女友剪髮　男友順利修剪！成果超自然

王齊麟護愛陳詩媛：不要欺負我女友！　難過發聲「都是我不好」根本男友模範

女駕駛違規左轉！騎士遭撞「噴5圈重摔」慘死　她下車只顧看車頭

桃園平鎮環南地下道車道將封閉　黃敬平籲車輛分流配套

肉品專家跨界聯手職人　月餅、烤肉打造台灣中秋味

桃園三大青創基地啟動年度招募　打造「創業一條龍」服務

2024綠點子國際發明設計賽嘉藥登場　7國167件作品競逐最高榮耀

展現國家重視影視產業政策決心　行政院副院長鄭麗君視察台南岸內影視基地

國寶級繪師顏振發駐園藍晒圖文創園區　開啟雙向文化創意新動能

台南市勞工局青少年職涯規劃研習營圓滿落幕　青年受益良多有助未來職涯規劃

嘉市道安宣導小小警察登場　首創「3D地景模擬道路地圖」

1至7月大型車交通事255件19人亡　屏縣警局連3天違規取締專案

埔里Feeling18巧克力工房夏日市集登場　邀民眾逛街看表演做公益

桃園「放假囉！來慈湖」浪漫開幕　火舞與燈光秀點亮大溪慈湖夜空

萬人關注！舊金山3房宅房價不到1600萬夯爆　2053年才能入住

DJB電信聯手台鋼雄鷹攻蛋　現場送千份咖啡、抽住宿券

肚子痛吃藥沒用！他啖吐1句「肚臍會跳耶」　醫秒嚇壞：超危險

快訊／奧運最紅的美國男籃　4強戰甜瓜、崔維斯史考特眾星都來看

群聯7月營收47.06億元　年增39%

台灣漁船被日本扣押　陸向日提交涉：維護「中國漁民」利益！

Joeman了結走鐘獎遺憾「抱到女神河北彩花」！圓夢狂賀：準備了1年

汎銓第二季EPS 0.87元轉虧為盈　成功打入美系AI晶片龍頭廠

Karencici新歌太夯竟被鹿晗翻牌！　喊話要男友「學生舞會式求婚」

伯朗大道騎電動車…遊客爽比YA下秒「整車摔進田」！嬰兒從懷中飛出

地方熱門新聞

魚池鄉103歲人瑞黃明枝獲選模範父親

陳亭妃召開台南安南區、北區治水總檢討座談會

埔榮推銀髮族專屬優格果凍、優格蛋沙拉土司食譜

高雄屁孩爬進冷藏櫃！好市多回應了

奇美博物館《英國國家藝廊珍藏展》最後兩週晚上加場

桃園月眉濕地生態豐富　白鼻心家族現蹤跡

安平運河觀光船業者發現幼童落水奮勇救人送醫

一周開1家！馬祖奶茶慶5門市開幕　厚奶茶買1送1

避免消費糾紛確保權益三思而後行

弱勢孩子學習不中斷　企業家鍾文智捐助暑輔班

台南24日起10區單向2車道開放機車不強制二段式左轉

台鐵地下化平鎮段施工679天惹民怨

嘉義水上基地開放　停車預約半小時額滿民眾崩潰　

金門監理站3D立體彩繪　成網紅打卡點

更多熱門

相關新聞

豪雨再襲中南部「明清晨雨最大」　下周可能有熱帶系統生成

豪雨再襲中南部「明清晨雨最大」　下周可能有熱帶系統生成

未來一周台灣仍位在相對低壓區，環境較不穩定，水氣多，明天中南部整天不定時有短暫陣雨或雷雨，清晨到上午彰化以南可能有短延時豪雨，午後北部、東半部山區有雷陣雨。瑪莉亞颱風預計下周一或二登陸日本，另不排除還有其他熱帶系統接力發展。

好萊塢巨星11日為富邦悍將開球

好萊塢巨星11日為富邦悍將開球

綠委收死亡威脅、林飛帆被控召妓遭逮捕　綠：認知作戰痕跡明確

綠委收死亡威脅、林飛帆被控召妓遭逮捕　綠：認知作戰痕跡明確

妮妃雅登巴黎文奧　嗨喊中華台北就是台灣

妮妃雅登巴黎文奧　嗨喊中華台北就是台灣

西南部強降雨還有一波　赴日旅遊留意「瑪莉亞下周二侵襲本州」

西南部強降雨還有一波　赴日旅遊留意「瑪莉亞下周二侵襲本州」

關鍵字：

肉品專家職人月餅烤肉台灣中秋

讀者迴響

熱門新聞

不先站獎台！銀牌女將「特地去抱郭婞淳」　原因暖哭萬人

林郁婷金牌戰「波蘭PO一張圖」　網怒：翻譯很不妙

陸媒辛辣提問　郭婞淳高EQ回應

31歲台灣男子在柬埔寨被抓！　長相、姓名直接被公開

游一半斷氣沒人發現　直播鏡頭全拍下

少林最帥武僧「秋風」車禍離世 最後發文：我去遠方的秋天拍視頻了

冷臉開槍爆紅　南韓女射擊手昏倒CPR

快訊／陳詩媛連2聲道歉了！親揭進管制區原因

日本官方推演「南海海槽」地震恐釀23萬死

比分被追上超不爽！中國女將用球狂砸對手

鬼月到！　普渡三公提醒「5姓氏」有血關、水關

是你嗎？網路報稅11836名中獎名單揭曉　頭獎20萬現金

陸記者考全紅嬋英文…秒被「8字」拒絕

中國舉重選手「奪金後就不上場」　他嗆傲慢遭網轟

「雙腿夾頸」騰空虐待男嬰　67歲父還有18歲兒

更多

最夯影音

更多

騎士停路中躲太陽被按喇叭　頻回頭惹駕駛笑：去曬太陽

J.K.羅琳嗆林郁婷支持者　人權組織：選手不該被虐待

台妞用梳子收服奈良40隻鹿　排隊鞠躬討梳頭還會喬角度

林郁婷5比0完勝挺進金牌戰　粉絲熬夜加油、媽感動哽咽

日本地震規模上修7.1　「海嘯注意報」區域持續擴大

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面