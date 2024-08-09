肉品專家跨界聯手職人　月餅、烤肉打造台灣中秋味

▲「黑橋牌」與「吳寶春」第三度攜手合作，以起家老廠址的「跳舞鐵窗花」為靈感推出「舞躍月影禮盒」激盪出經典與創新的時尚火花。（圖／黑橋牌提供，下同）

記者林東良／台南報導

「中秋節」蘊含著豐富的節慶文化，賞月、走月、吃月餅意味著圓滿團圓；酸甜多汁滋味清香的柚子與台灣「獨有」且盛行的「中秋烤肉」，在月色如瀑的月光下，親朋好友齊聚烤肉，賞月、吃喝談笑，記錄了年歲的記憶和濃濃的人情味。

總是精益求精的「肉品專家-黑橋牌」第三度與「世界麵包冠軍吳寶春」聯手推出「舞躍月影禮盒」，內有瑤月酥及肉絨流心奶皇酥2款蘇式月餅，當黑橋牌的手工炒焙肉絨遇到世界級烘焙師的精湛手藝，世界第一的味道只在黑橋牌嚐得到；另外更跨界聯合「燒肉界翹楚-胡同燒肉」與「辛香職人-杜甲」打造全新中秋禮盒與應景商品，讓您體驗專屬台灣的中秋味。

▲黑橋牌跨界聯手各界職人打造台灣中秋味。

「黑橋牌」與「吳寶春麥方店」第三度攜手合作，今年特別加入更多畫龍點睛的食材，提升月餅層次風味，透過職人手工製作層層堆疊的餅皮，精算水、麵與油酥比例在每個原料細節斤斤計較， 多則黏口少則平庸，包裹以經過時間黃金熟成的黑豬臘腸或是經輾絲、熬煮、手工焙炒等6道工序炒得絲絲入扣的肉絨。細細拿捏皮、餡比例，對細節的極致追求，用時間堆疊的美味，只為成就一顆不平凡的月餅。



以經典中式風味月餅為基礎，將食材重新拆解組合後打造出超越經典的高質感中秋月餅禮盒。新品-「瑤月酥」使用台灣黑豬肉，以獨門香辛料經72小時黃金熟成的黑豬臘腸入餡；將黑豬臘腸切成小丁之後與鬆軟細緻的白豆沙餡、優質松子、冬瓜糖包裹入千層天然奶油餅皮。從臘腸製作到餅出爐，經過10道以上工序的瑤月酥整體口感清爽不油膩，松子與黑豬臘腸經烘烤反應後憑添了更有深度與層次的香氣，白豆沙餡則完美的平衡了鹹甜的口感，在口中越咀嚼越能感受馥郁的層次香氣。

▲黑橋牌X胡同燒肉 推出的炭燒黑豬里肌排/炭燒香腸，令人食指大動。

肉絨流心奶皇酥中則加入黑橋牌手炒肉絨結合純蓮蓉餡、Q軟麻糬以及獨門流心奶皇餡，吃起來香甜軟Q，一口咬下奶皇醬在口中迸發，是一款口感豐富讓人意猶未盡的月餅。「舞躍月影」禮盒以黑橋牌起家第一個廠址中的「跳舞鐵窗花」為發想，以呈現彩帶流線、舞者身姿、銀色月光及光影，時尚中帶著科技感的包裝外觀搭配多款黑橋牌人氣商品、肉乾可供選擇，最適合有品味的你作為中秋送禮的首選。

中秋烤肉除了家戶必備的-原味香腸之外，今年「肉品專家-黑橋牌」與「燒肉界翹楚-胡同燒肉」共同推出炭燒香腸、炭燒黑豬里肌排。炭燒黑豬里肌排使用了胡同燒肉獨家秘製烤肉醬，以數十種食材精燉熬煮而成的胡同秘製烤肉醬甜鹹適中與精選台灣黑豬肉完美結合，專業肉品工藝保留了台灣黑豬肉的鮮嫩多汁，口感細緻且帶有炭香風味口味鹹甜適中。也可以嘗試細火燒烤後再搭配生菜包起來吃，或是搭配烤土司一起吃，讓吃法更有新意。而炭燒香腸則是以黑橋牌的扛霸子原味香腸為基底，融入同為胡同抗霸子的烤肉醬。台灣豬肉鮮彈多汁的鮮美滋味佐上烤肉醬底蘊，是中秋烤肉最佳主角的不二人選。

▲黑橋牌X杜甲，推出香麻系列牛肉乾，使用刨片牛肩胛里肌肉與香麻醬，光聞香味還沒入口就引人口水直流。

當「肉品專家」遇上「辛香職人」會迸發出怎樣的火花？繼去年熱銷限量推出的香麻香腸／香麻條子肉乾後，兩個出身台南在地代表的品牌今年中秋也聯合推出屬於職人系的「香麻牛肉乾」。香麻牛肉乾精選澳洲肩胛里肌牛肉直接刨片，加上杜甲以大紅袍、青花椒、醬豆瓣等嚴選辛香料調製而成香麻醬調味，低溫烘烤後的牛肉乾厚實汁潤不乾不澀，其來自於郫縣豆瓣的風味的底蘊風味，鮮香回甘令人允指回味。