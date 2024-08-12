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塔利班禁偶像崇拜　阿富汗服飾店「模特兒全包頭」　業者生意慘跌半

▲阿富汗塔利班法規趨嚴，模特兒「蒙面」展示服裝。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿富汗塔利班法規趨嚴，模特兒「蒙面」展示服裝。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者閔文昱／綜合報導

武裝組織塔利班（神學士，Taliban）在2021年美軍撤出阿富汗後，時隔20年再次掌權。然而，塔利班重新上台不到3年就解除了西方支持的阿富汗憲法，取而代之的是他們對伊斯蘭教法的嚴格與基本教義派解釋，並禁止女性受教育、進入公共場所、就業、公共露臉等，就連服裝店業者為了配合政府對描繪人臉行為的更嚴苛法規，如今都必須將人形模特兒的臉部全都遮住。

根據《法新社》報導，在喀布爾一家服飾店上班的22歲員工表示，道德警察要求店家遮住人形模特兒的臉部和模特兒照片，「這讓（服裝）展示變得有點難看」。然而，這種情況還可能繼續惡化，一名害怕當局找麻煩而要求匿名發言的服飾店員工預測，「他們之後可能還會下令把模特兒手臂用塑膠包起來」。

▲阿富汗塔利班法規趨嚴，模特兒「蒙面」展示服裝。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，塔利班政府已下令，全國婦女在公共場合必須穿著覆蓋全身的罩袍，在喀布爾購物區，可以看到身穿伊斯蘭長罩袍和戴醫用口罩遮住臉部的穆斯林婦女外出辦事，而這項規定對服裝店的影響甚鉅，因為店家無法用模特兒展示女性服裝的全貌。

起初，塔利班要求服飾店必須移除人形模特兒，或是砍掉其頭部，理由是這些行為等同於偶像崇拜，違反伊斯蘭法律，但這種做法引發了店家的強烈抗議，因為業者認為無法適當地展示服飾，因此在反對聲音的壓力下，塔利班稍作讓步，同意讓模特兒保留頭部，但必須將其臉部完全遮住。

面對塔利班的法規，店家試圖在遵守法律與吸引顧客之間找到平衡。有的店家用假髮、黑色塑膠袋、或者是天鵝絨布遮住模特兒的臉部，但這種做法雖然遵守了法規，卻讓店家的生意受到影響，有店舖的生意額甚至比以往下跌一半。

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