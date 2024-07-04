鏡頭前全身扒光2男輪流性侵！　她淚曝塔利班監獄「性虐酷刑」

▲在塔利班統治下，阿富汗女性的處境更加嚴峻。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

阿富汗女性在監獄中遭受性暴力的報導層出不窮，而《衛報》如今收到影片證據顯示，一名年輕女性因為參加反政府示威坐牢，她被關押期間，竟被逼迫脫光衣服，遭2名武裝份子輪流性侵，過程還被鏡頭全程錄下。

《衛報》收到的影片顯示，受害者在鏡頭前赤身裸體，試圖用雙手摀住臉龐。2名武裝份子輪流侵犯，第3人則持手機錄下過程，他們還說，「這些年來，妳們一直被美國人X，現在輪到我們了。」

受害者獲釋後逃離阿富汗，流亡期間依然公開反對塔利班，不久後竟收到這支性虐影片，還遭威脅若繼續批評政權，相關畫面就會散播至社群媒體上。她指控，塔利班此舉是為了羞辱她、要她閉嘴。

▲阿富汗婦女須穿著幾乎覆蓋全身的罩袍，才被允許外出。（圖／達志影像）

衛報與關注阿富汗女權的「Rukhshana Media」報導，儘管早有大量報導指出，被監禁的阿富汗婦女在獄中遭受性暴力，但這支影片據信是相關犯行的第一個直接證據。

衛報上周另一篇報導披露，多名阿富汗少女與年輕女性表示，她們因為嚴苛的頭巾法律被拘留時，遭受性侵或毆打。還有一起案例顯示，一名女性被塔利拘留，數周後卻陳屍運河，據信生前曾遭性虐。

30歲的亞庫比（Zarifa Yaqubi）說，2022年11月，她因為試圖組織一場阿富汗女性運動而被關了41天，「他們電擊我，用電線抽打我的身體」，在嚴刑逼供下，承認收受外國資金抗議塔利班的冤屈罪名。

23歲的內賈拉比（Parwana Nejarabi）說，2022年初參與女權示威時被捕，拘留期間遭到電擊與毆打，還單獨監禁1個月，甚至看到自己的石刑令，「我能聽到他們在說，『她應該被殺掉』。」幸好，她在被迫認罪後獲釋，並且逃離阿富汗，目前依然流亡海外。

▲阿富汗首都喀布爾爆發女權示威。（圖／路透）



塔利班2021年8月重掌阿富汗以來，對國內1400萬女性實施「性別隔離」政策，把她們幾乎完全排除在公共生活之外。女孩與婦女被禁止就讀中學，不准從事幾乎所有形式的有薪工作，無法在公園散步、上健身房或美容院，還被要求遵守嚴格的服儀規定，當局甚至宣布恢復針對通姦女性的鞭刑與石刑。

人權觀察（Human Rights Watch）女權部副主任巴爾（Heather Barr）說，「塔利班知道，在阿富汗，性暴力牽涉多少汙名，受害者有多麼困難、通常不可能出面訴說自己的故事，有時甚至連對家人都不可能，因為有遭受羞辱或『榮譽謀殺』的風險。」

不過，塔利班發言人穆賈希德（Zabhullah Mujahid）始終否認女性在獄中遭到性侵的指控。