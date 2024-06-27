繼承愛爸遺志！寵物店女兒批2樓無信「應感到羞愧」　遭拒原因曝

記者閔文昱／台北報導

北市內湖寵物店老闆黨姓男子疑似重砸500萬元後，卻因2樓屋主失聯，導致營業登記下不來，不堪經濟壓力，最終走上絕路。不過2樓屋主則稱，幫忙處理二樓修繕的部分「完全是騙的」，是她自己出錢，也沒有條件交換要幫簽同意書一事，事件陷入羅生門。對此，黨男女兒今（27日）現身表示，將堅持父親遺志繼續營業，並指出2樓住戶言而無信「應該感到羞愧」。

黨男的大女兒今受訪時表示，店內有救援回來的5隻狗、9隻貓，每個月的開銷至少10萬元，由於無法取得營業登記，店面只能做寵物用品買賣，無法做寵物美容跟住宿，因此壓力非常大，最終爸爸選擇在26日於店內輕生，目前先店休一個禮拜，處理好爸爸的喪事後再重新振作。

▲寵物店大女兒現身。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

根據《三立新聞網》報導，大女兒進一步透露，協助裝修換取同意書是2樓自己提出的要求，如今卻稱沒有這樣約定，「（他們）應該要感到羞愧」，但話雖如此，她還是會堅持父親的遺志，繼續營業，希望能找到2樓屋主持續溝通，並採取柔和的方式解決問題。

回顧本起事件，根據台北市法規，寵物店必須獲得左右兩側及2樓鄰居的同意才能開設，為此黨男已取得左右鄰居的同意書，卻遭2樓屋主反對。黨男女兒表示，2樓屋主一度提出若他協助修繕陽台，便會簽同意書，因此爸爸花費10萬元進行修繕，並投入4、5百萬元進行裝潢。然而，修繕完成後，2樓屋主卻反悔未簽同意書，導致黨男的寵物店無法正式營業。

▲寵物店老闆因與2樓住戶發生糾紛而無法取得營業登記，心血付諸東流因而輕生。（圖／記者黃彥傑攝）

針對此說法，2樓屋主則反駁，他們從未以簽同意書來要求黨男協助修繕，是黨男在未取得所有住戶同意書前就花錢裝潢。至於不簽同意書的原因，是因為家中有過敏體質的成員，擔心樓下的寵物店會帶來影響，才會拒絕簽署同意書。

此事件也引起了當地里長謝佳惠的關注，她表示曾嘗試協調雙方，但2樓住戶堅決不簽同意書，因此她也認為，目前的法規可能需要改變，開店應不需要所有鄰居的全數同意，對於黨男在巨大壓力下選擇結束生命也感到相當遺憾。