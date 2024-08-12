「豬糞處理中心」選址惹議！彰化縣民聚集縣府抗議　嗆：公然欺騙

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化縣府計畫將於溪湖鎮建設「豬糞尿多元化處理中心」，當地居民獲悉後，今(12日)上午聚集縣府抗議，痛斥「違背承諾」，要求縣長出面說明，場面一度十分火爆，現場有部分陳抗民眾意圖強闖縣府，遭到駐守警力制止，雙方爆發衝突，甚至還有民眾朝警方丟擲水瓶。

▲今上午民眾聚集縣府抗議，一度與現場警方爆發衝突。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化縣目前為全國養豬第三大縣，豬隻數量逾73萬頭，其中溪湖鎮養豬場23場，飼養頭數約2萬頭，彰化縣東螺溪沿岸養豬場105場，飼養頭數約28萬頭，縣府擬規劃設立豬糞尿多元利用共同處理中心，可處理約6萬頭豬，約每日800公噸，後續沼液沼渣將媒合鄰近農民作為氮肥供應來源。

但當地民眾得知豬糞處理中心將設置在里上時，立即引爆反彈，今有超過200名縣民聚集縣府陳抗，痛斥「官逼民反、違背承諾、公然欺騙」，要求縣長出面說明。縣府派出農業處科長、以及農業處代理處長親上火線向群眾說明，但均被嗆回，雙方一度在現場僵持。

事後里長與民代與縣府溝通未果，現場有民眾不耐久候，意圖跨越警方防線強闖縣府，當即遭到警力制止，雙方爆發衝突，還有民眾試圖衝過拒馬、向警察丟擲水瓶等，全然不顧警方制止，場面一度十分混亂。

自救會指出，西勢里里民於4月12日召開里民大會，並提案「反對興建畜牧糞尿多元化處理中心」，獲得95%出席者贊成，且西勢里總戶數為790戶，參與紙本連署共有621戶，顯示絕大多數里民都抱持反對意見。自救會表示，112年8月就曾到縣府門口抗議，並遞交陳情書，當時縣府機要陳秘書、農業處邱處長轉達縣長口頭承諾，只要里民反對，就絕不在里內設置豬糞尿處理中心，結果卻是公然欺騙里民，後續仍不斷辦理行政流程、場地選址、說明會等程序，因此今聚集縣府陳抗，要求縣長出面說明。