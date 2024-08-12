苗博雅批柯文哲記者會「藐視柯粉智商」：反敗只剩1條路

記者張鈜閔／綜合報導

陷政治獻金申報不實風暴！柯文哲今（12日）親自說明調查結果，民眾黨記者會中表示，經清查發現會計師端木正以「時間來不及」為由，將漏報的2000多萬元擅自調節9筆申報，但並未告知競總以及3家公司，將依法追究其責任。對此，台北市議員苗博雅就痛批「柯文哲記者會的內容，簡直就是藐視柯粉的智商。」，並直言柯要反敗為勝的話就「只剩一條路」。

▲柯文哲今親自說明政治獻金申報不實爭議。（圖／記者湯興漢攝）

苗博雅稍早在《Threads》上發言，直言「剛才柯文哲記者會的內容，簡直就是藐視柯粉的智商。」，認為目前局勢危急「剩下最後一條反敗為勝的路」，表示柯文哲現在應指定黃國昌來當總召，成立「把單據還給你：錯假帳、人頭公司調查委員會」，讓黃國昌來掃蕩一番「最高標準，一筆一筆、明明白白、查得清清楚楚」，最後諷刺「聽說國昌老師已經排定參加美國觀選團，但美國每二年就有一次大選，而柯P是一百年難得一位！」、「只剩下國昌能救柯P，請國昌老師出馬吧！ 」。

文章引發熱議，網友紛紛留言「黃國昌要再度使出相信主席之術」、「偶沒有一個可能是端木在週末出國不回來了」、「太離譜了，太離譜了」、「他上次才說相信主席」、「柯下蔥上才能維持民眾黨的清廉」、「支持道德的完人民主的長城國昌老師救救柯主席」。

▲柯文哲今公布競選費用單據。（圖／記者湯興漢攝）

民眾黨今日記者會中公布15筆漏報的收據，另外還有2筆「誤報」，黨團主任陳智菡強調，當時有非常多小額募款到競總，支出部分包含小物製作、場地費等，全部委託會計師端木正做處理，現在卻查出漏報高達1817萬元，「詢問端木正後，他說他時間來不及，所以有很多漏報的情況，漏報之後就把漏報金額擅自調節。」

面對端木正爆出這麼大的瑕疵造成民眾黨嚴重受損，目前有無合作關係，會不會跟對方解約，以及端木正是否還有黨員身份，要不要移送中評會處理？黃珊珊則回應，去年7月競總跟端木正會計師簽約，對方當時沒有任何黨職，直到今年3月有中央委員陸續辭職，所以才遞補上，但過沒多久他也因個人因素自動離職，沒參與黨的運作。

黃珊珊提及，關於與端木正的合約，要先清查相關事實，還需要對方的協助跟配合，「現在最重要是對相關工作調查，當然會計師要負的責任，（我們）會依法追究。」已請財務部門跟端木正核對過程細節，希望可以儘速釐清。