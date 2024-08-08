暗夜大火9旬嬷摸黑逃生！住了70年老宅成灰燼　鄉長親送關懷金

▲▼91歲獨居葉奶奶已居住超過70年的老宅，日前深夜被一場大火燒光光。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉稻香路日前深夜發生民宅大火，經消防隊搶救，但因木造房屋已全面燃燒幾近全毀，其中更波及二輛旁停汽車，初估財損百萬以上，但所幸無人傷亡。獨居91歲葉奶奶在此居住超過70年，熟悉生活常態與逃生路線，及時自救從後門逃出，並由兒媳將驚嚇過度且雙腳發軟的老母親接回安撫。

稻香路緊鄰鐵軌周邊，是日治時期吉野驛所在地，也是早期的台鐵舊有宿舍，以前葉奶奶的公公是日據時代由此地從事鐵路貨運相關工作，其先生也是台鐵員工，自葉奶奶嫁入夫家就在此長住七十餘載至今，兒女們多次要接他搬離養老，她仍堅持獨居守著老宅。

鄉長游淑貞第一時間即率同社會課長、稻香村鄧桂英村長與月光寺師姐們到場慰問，安撫著驚惶不定的葉○菊奶奶，並致送關懷金壓驚。

▲▼鄉長游淑貞關切葉奶奶並送上關懷金。

葉奶奶看到游淑貞鄉長到達現場時，忍不住地含淚擁抱訴說委屈，游鄉長一邊安撫、一邊傾聽著她老人家訴說遭祝融的茫然無助、在火光中身穿睡衣倉皇逃生…甚麼東西都來不及帶出來的害怕，鄉長輕聲安慰並致贈慰問金要她買新衣、送她淨瓶吊飾保平安，一同前來的佛光師姐們也答應陪她去買新衣、陪她念經文，霎時也讓葉奶奶破涕為笑，暫緩心情壓抑的煩憂。

火場鑑識人員忙碌調查起火原因，現場卻已被燒得一片焦黑殘垣，因天氣炎熱又高溫，深怕悶燒再度復燃，仁里消防分隊派遣駐點消防車在現場守護，隨時拉起水線繼續澆灌，徹底阻絕悶燒或延伸災害。

吉安鄉公所後續協助後續垃圾清理去化載運處理，雖尚未得知起火原因，但鄉長游淑貞仍不斷呼籲鄉親務必做好生活防護，多一些留心少一點生活災害，平時多提高警覺，防患於未然。