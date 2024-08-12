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雨彈連轟中南部10天　賈新興：最快明午可能有颱風

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▲未來10天低壓帶影響，中南部降雨時間長。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

目前雙颱「瑪莉亞」、「山神」都往日本移動，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今（12日）指出，未來10天低壓帶影響，中南部降雨時間長，而熱帶擾動91W，預估最快明天中午前後有增強為颱風的趨勢，朝日本東南方外海前進。

賈新興在臉書分析未來降雨趨勢，表示明日至周三，彰化以南有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。周四至周日，西半部有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。

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他指出，下周一至下周二，台中以南有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。下周三，台中以南有局部短暫陣雨，午後桃園以南有局部短暫陣雨，宜花東山區亦有零星短暫雨。

▲▼91W熱帶擾動，預估明午前後有增強為颱風的趨勢。（圖／翻攝YouTube頻道Hsin Hsing Chia）

▲91W熱帶擾動，預估明午前後有增強為颱風的趨勢。（圖／翻攝YouTube頻道Hsin Hsing Chia）

至於颱風動向，賈新興表示，瑪莉亞颱風將登陸北海道，山神颱風預測明天將變性為溫帶氣旋。至於91W熱帶擾動，預估最快明午前後有增強為颱風的趨勢，預估仍朝日本東南方外海前進。

他指出，未來10天菲律賓東方外海至南海一帶，無明顯熱帶擾動發展跡象。1月至8月氣候平均颱風生成數13至14個，今年截至目前為止共6個颱風生成。

▲▼雙颱「瑪莉亞」、「山神」路徑預測 。（圖／氣象署提供）

▲雙颱「瑪莉亞」、「山神」路徑預測 。（圖／氣象署提供）

中央氣象署表示，第5號輕颱「瑪莉亞」朝日本本州東北地方移動，對台灣天氣沒有直接影響；第6號輕颱「山神」未來路徑仍朝日本方向移動，對台灣天氣也沒有直接影響。

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