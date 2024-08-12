對流雨彈來襲「降雨熱區曝」　周四起全台濕答答

▲今日持續受西南風影響，山區雨勢較大，各地的近山區平地也有陣雨或雷雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

本周西南風強度有變化，天氣風險公司天氣分析師李至晟指出，今（12日）受到西南風影響，山區雨勢較大，各地的近山區平地也有陣雨或雷雨，周四之後台灣進入低壓帶範圍，西南風增強，中南部清晨降雨先減少再增多，山區和北部、東半部仍是午後陣雨的型態。

李至晟在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天持續受到西南風影響，清晨在彰化以南沿海有些零星陣雨，因為夜晚的陸風跟大環境的西南風交會形成對流造成的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他說，預期在白天陸風減弱後，沿海降雨就會趨緩，轉變為內陸的熱對流降雨，山區雨勢較大，各地的近山區平地也有陣雨或雷雨，算是相當典型的夏季天氣。

氣溫方面，李至晟指出，中南部因為沿海雲系的影響，白天高溫較低，只有在近山區有35度左右的高溫。北部跟東半部受到地形阻擋，天氣比較晴朗，不排除有局部36度以上高溫。

李至晟表示，明、後天因為太平洋上的低壓帶往東遠離，台灣的西南風強度會稍微減弱，但周四之後台灣又會進入中國南方的低壓帶範圍中，西南風再度增強。

他說，這會讓中南部清晨的降雨呈現先減少再增多的趨勢，山區和北部、東半部依然是午後陣雨的天氣型態。要等到太平洋高壓增強，這樣的不穩定的天氣才會告一段落。

至於颱風，李至晟指出，目前洋面上有2個颱風，比較早生成的瑪莉亞颱風即將登陸日本仙台附近，後續受到地形破壞會很快減弱。

他說，昨天形成的山神颱風將沿著太平洋高壓邊緣，接近日本東方近海，因為環境不佳，可能在接近的過程中就減弱為一般低壓，但依然會為東日本帶來較不穩定的天氣，近期前往日本的朋友要特別注意。