閉幕式前「詭異裸男」徒手爬艾菲爾鐵塔！　警方緊急疏散遊客

▲閉幕式前「詭異裸男」徒手爬艾菲爾鐵塔。(圖/達志影像/美聯社)

記者張方瑀/綜合報導

巴黎奧運於11日閉幕,隨著好萊塢「不老男神」湯姆克魯斯(Tom Cruise)以繩索垂降從空中降落,正式宣告交棒2028年洛杉磯奧運。不過,在精采的閉幕式開始前,竟有一名赤裸上身的男子爬上巴黎知名地標艾菲爾鐵塔,警方緊急封鎖現場、疏散周圍旅客後將其逮捕。

根據《美聯社》報導,當地時間11日下午,有一名赤裸上身的男子爬上330公尺高的艾菲爾鐵塔,目前不清楚他是從何處爬上,當他被發現時,已經攀附在奧運五環裝飾的上方。

Someone is climbing up the Eiffel Tower right now! pic.twitter.com/prpdDIeEN8