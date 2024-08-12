閉幕式前「詭異裸男」徒手爬艾菲爾鐵塔！　警方緊急疏散遊客

▲閉幕式前「詭異裸男」徒手爬艾菲爾鐵塔。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

巴黎奧運於11日閉幕，隨著好萊塢「不老男神」湯姆克魯斯（Tom Cruise）以繩索垂降從空中降落，正式宣告交棒2028年洛杉磯奧運。不過，在精采的閉幕式開始前，竟有一名赤裸上身的男子爬上巴黎知名地標艾菲爾鐵塔，警方緊急封鎖現場、疏散周圍旅客後將其逮捕。

根據《美聯社》報導，當地時間11日下午，有一名赤裸上身的男子爬上330公尺高的艾菲爾鐵塔，目前不清楚他是從何處爬上，當他被發現時，已經攀附在奧運五環裝飾的上方。

Someone is climbing up the Eiffel Tower right now! pic.twitter.com/prpdDIeEN8 — Matt Wallace (@MattWallace888) August 11, 2024

當地警方在下午3時左右疏散周圍旅客，觀景台內的遊客也暫時禁止移動。巴黎警方表示，該名男子約是在下午2時45分左右開始攀爬艾菲爾鐵塔，目前已遭到拘留。

這起事件發生在奧運閉幕式前幾個小時，當地安全部門正將注意力轉移到閉幕式上。報導指出，巴黎及周圍地區在11日部署了3萬多名警力。

內政部長達馬南（Gerald Darmanin）表示，舉行閉幕式的法國國家體育場（Stade de France）在當晚部署了3000名警察，巴黎及北部聖但尼（Saint-Denis）地區，則在11日深夜前動員2萬名警察和其他安全人員，確保奧運最後一天的安全。