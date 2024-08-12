快訊／基隆民宅火警「夫妻1死1傷」　議員沉痛：違停影響救災

▲基隆一間民宅11日晚間發生火警，造成屋主夫妻1死1傷。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、趙蔡州／基隆報導

基隆市復興路230巷一間民宅11日晚間9點18分發生火警，消防人員趕到後發現81歲王姓屋主已自行逃生，但王男的78歲王姓妻子仍受困屋內，立刻一邊布置水線搶救火勢一邊展開搜救，然而王女被救出時已失去呼吸心跳，送醫後仍宣告不治，詳細起火原因待調查釐清。

基隆市消防局11日晚間9點18分收到民眾通報，指稱市區內復興路一間民宅一樓正在冒煙，立即派遣中山、仁愛分隊人車前往搶救，抵達時發現民宅一樓已起火燃燒，屋主王男及時逃出火場，有輕微嗆傷但意識清楚，王男的王姓妻子則仍受困火場，趕緊一邊布置水線灌救一邊展開搜索。

消防員11日晚間9點42分成功救出王女，但王女已經失去呼吸心跳，送醫搶救後於晚間11點多不治，王男送醫後則沒有大礙。消防員11日晚間9點44分控制火勢、晚間9時55分完全撲滅，初步調查疑似是電器起火釀災，詳細事故原因待火調人員調查釐清。

根據中央社報導，民進黨基隆市議員施偉政指出，附近雖然有設置停車格，由於未嚴格執行收費，導致許多車主投機取巧，使得附近居民難以使用停車格，最後將車輛違停在狹窄的巷弄中，影響本次消防人員救災，呼籲市府管理消防通道，避免悲劇再發生。