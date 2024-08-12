6百名「首來族」台青參加海青節　創新活動加入城市漫遊、劇本殺

▲今年海青也有提供人才職缺服務站 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／福建報導

第十二屆海峽青年節集中階段活動將於8月11日至17日在福州舉辦，主場活動海峽青年節峰會將於8月15日舉辦。截至8月7日，集中階段各項活動已邀請台青超1200人，其中「首來族」台青超600人，參與台灣青年數量將超歷屆。

本屆海青節時間跨度從5月持續至12月，共開展42項活動，其中集中階段18項活動計劃於8月11日至17日舉辦。主場活動海峽青年節峰會計劃於8月15日在福州海峽國際會展中心舉辦。

會上將發佈福州市建設「海峽青年發展型城市」等政策，聚焦研學旅遊等重點領域，讓台灣青年了解，走幾會或意願來榕交流發展。截至8月7日，集中階段各項活動已邀請台青超1200人，「首來族」台青超600人，歷屆最多。

福州市副市長趙明正在發佈會指出，截至8月7日，已徵集年薪10萬元人民幣以上的就業崗位超2300個，其中，部分崗位年薪超20萬，涵蓋教育、醫療、電子、金融、軟件開發、遊戲策劃、電子商務等眾多領域。

▲兩岸青年交流。（資料圖／主辦方提供）

福州市人社局副局長張鶯介紹，大專及以上學歷的台灣青年，可申請最長一年求職免費住宿。每年開發超過1000個符合台青需求的就業崗位，打造「支持台灣青年發展服務基地」，推進台胞職業資格直接採認工作，實現台胞職業資格「就近採認、就近發證」。

本屆海峽青年節，位於馬尾琅岐的海峽青年交流營地作為海青節永久會址，將入駐800多名兩岸青年，設計「青春嗨」舞會、文創市集、非遺展演等兩岸青年自由互動、合作共贏的項目。

聚焦青年人喜歡的話題與內容，戶外探索、城市漫遊、劇本殺等青年新玩法融入各項活動中，舉辦「情圓巴士 愛融兩岸」兩岸青年文旅聯誼行、兩岸名校電競營等活動。結合「好年華·聚福州」等青年發展計劃，將青年發展工作融入海青節各項活動，面向台青發佈超2000個優質工作崗位。

自2013年以來，福州市連續成功舉辦11屆海青節，累計吸引3.6萬名兩岸青年參與，包含2萬名台灣青年，其中首次來大陸的台灣青年比例超50%。