中元節熱搜！網傳超魔性洗腦神句「平安就是福」下一句你一定聽過

▲家樂福最新的中元節廣告，迅速佔領網路社群，成為最近最燒腦的廣告金句，就連網紅也都忍不住跟風致敬起來！ (圖／擷取自影片，下同)

消費中心／綜合報導

隨著近幾年社會風氣改變，過去對中元節迷信恐懼的印象也開始被扭轉，大眾也開始用更輕鬆的態度迎接這盛大的節日，除了會趁中元促銷時大囤貨之外，更有許多人開始發揮創意，讓中元節前後偶有意想不到的趣事發生！

例如今年中元普渡前夕，網路上就開始瘋傳「平安就是福～中元家樂福」這個超洗腦的口號，原來是出自今年家樂福的超Kuso中元節影片，這兩支影片不只各大社群影音平台都看得到，洗腦程度更讓社群上掀起大大小小的討論與模仿，更有網友開玩笑說「這句怎麼到哪都聽得到，一直在腦裡繞揮之不去啊」。

▲「平安就是福，中元家樂福」的口號更掀起跟風熱潮，不少網紅拍攝影片呼應！ (圖／擷取自欸你這週要幹嘛(左)、手癢計畫Soya(右)影片畫面)

影片上線不到兩週就已累積超過百萬次觀看，更有許多網紅拍攝影片呼應，例如IG上擁有近70萬粉絲的「欸你這週要幹嘛」，就結合了迪士尼電影裡的角色形象拍攝；IG擁有25萬粉絲的youtuber「Soya手癢計畫」更結合了男女相處多疑的氛圍，再以超逗趣的結尾反轉，讓不少網友笑翻。此外社群上也掀起許多討論，例如情侶間默契的對話用語、甚至家長詢問該如何跟孩子解釋「中元家樂福」這句話的意思，讓家長又苦惱又好笑；更有網友分享公司訂飲料時，除了台灣人最愛的諧音梗，更有同事取「平安就是福，中元家樂福」當名字，只能說台灣人的怪點子真的無極限！

▲家樂福「您的平安好鄰居」廣告。（影／取自YouTube，如有刪除請見諒）

家樂福的中元節影片看似無厘頭，其實是在呼應人們祈求平安的心，在最需要的時候為我們「神救援」。無論是家樂福線下的「量販店」與「超市店」，又或是線上的「家速配」及「線上購物」，大家一定都感受過家樂福為生活帶來的便利性與安心感！

「量販店」以寬敞明亮的購物空間、應有盡有的豐富商品著稱。除了生活必需品，更網羅全球各地精選好物，無論是獨家日韓零食、義大利調味品，都能在這輕鬆一站購足，宛如一趟環遊世界之旅，當與家人朋友不知道要去哪時，到家樂福量販店走走逛逛買買就對了，用這一天去感受生活中的平凡與快樂。

而「超市店」則以超方便的距離及貼心服務為特色，在這可以輕鬆找到各種平價優質的生鮮蔬果、嚴選溯源肉品及日常雜貨，簡單買一買就可以回家大展身手。還有各種進口零食、當季商品、每日烤物、無添加烘焙，最適合下班後買回家配著劇好好放鬆，一整天的疲憊就這樣被療癒了。

▲家樂福「為您平安加速配」廣告。（影／取自YouTube，如有刪除請見諒）

除了到量販店或超市採買外，為了因應現代人忙碌的生活步調，家樂福也提供讓民眾輕鬆在家採買的「家速配」服務，最快一小時就能輕鬆送達，無論是臨時缺生鮮食材或是懶得出門，家速配都能輕鬆解決！

而除了生鮮、雜貨等日常用品，如果想為生活添購3C家電、家具等較大型、較昂貴的品項，更不用開車出門，只要使用「線上購物」就能在家裡吹冷氣、滑手機，再輕鬆坐等包裹送到家，享受最沒有距離感的購物體驗。

從量販店到超市型態，再勇於跨界到線上購物，家樂福總以更高的使命感來滿足消費者的各種購物習慣與需求，無論是日常採購或是突發需求，家樂福總能在意想不到的地方提供最即時的幫助，任何情況都給我們最完美的神救援！而家樂福也積極推動食安，以「從i開始」為理念提供了微笑小農、非籠飼雞蛋、AA無添加烘焙等安心商品，鼓勵消費者在中元節期間到家樂福全通路採買，享受豐富的商品選擇與優質服務。

這次更特別在中元節前夕，以會心一笑的廣告提醒消費者「平安才最有福氣」，也凸顯了家樂福對消費者平安與幸福的關注，在堅持提供優質服務的同時，更要陪伴民眾「開心買，安心吃，平安過」。創意幽默的影片加上網友跟風模仿，讓網路上整個被「平安就是福，中元家樂福」徹底洗腦，讓中元節求平安和家樂福畫上等號！