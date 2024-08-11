感動！林郁婷奪金激動拭淚照　他在咖啡奶泡上神還原

▲林郁婷對決波蘭勇奪金牌激動落淚 。（合成圖／左為路透社、右為羅長瑞提供）

記者陳崑福／高雄報導

「台灣女兒」林郁婷對決波蘭選手塞雷梅塔，以5比0壓倒性勝出，她更把榮耀獻給台灣，「我做到了，I Can Do It，台灣人可以做到的！」感動台灣人，喜歡在咖啡上作畫的高雄市鳳山區羅長瑞今(11)日下午做完義工返家，立即在咖啡奶泡上畫出她奪冠剎那激動拭淚的畫面，透過微妙微肖筆觸，與國人分享這份喜悅。

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▲羅長瑞利用照片畫中林郁婷勇奪金牌剎那 。（圖／羅長瑞提供）

68歲的高雄市鳳山市民羅長瑞，年輕時就喜歡咖啡，每天至少一杯；2019年發生疫情，生活受到很大限制，多出許多空閒時間，喜歡喝咖啡的他，一次喝咖啡時萌生「何不在咖啡上作畫念頭」。

由於退休前，起先從事裁縫工作，有剪裁、素描底子，當下立即牙籤做畫筆、咖啡做畫布畫了起來，並自訂標題，轉傳給親朋好友及在佛山義工時第一位認識的如澄法師指教。

如澄法師看了以後，稱讚他的技巧，提昇喝咖啡意境，並鼓勵他上臉書與世界各國同好進行交流，精進技巧；目前他在中東、美國、香港等國家交了許多同好，杜拜等國家的老闆看了他的咖啡畫，還重金力邀他去當地工作，因年紀關係，被他婉拒。

羅長瑞說，「咖啡是拉花，我則是在咖啡上作畫；但不是憑空作畫，事前先找一張圖，再依圖上人物、動物或風景等逐一繪了下來。」完成再訂標題，轉傳親朋好友共賞。

在林郁婷一路過關斬將的同時，被J·K·羅琳拿性別攻擊時，他就想等比賽告一段落就以她為主題在咖啡上作畫，11日得知她以5比0擊敗波蘭選手塞雷梅塔拿到冠軍後，今早如往常當義工，下午返家立即沖泡咖啡作畫，與台灣人分享這份喜悅，微妙微肖筆觸，令人稱絕。