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「讓愛看得見」2021傳愛活動 以愛溫暖人心

活動小組／台北報導

面對新冠肺炎疫情，中華文化教育暨體育交流促進會發動「讓愛看得見」傳愛活動，重新編曲新創歌謠「讓愛看得見」，以音樂為所有人祈福，傳遞愛的力量。

「讓愛看得見」2021傳愛活動 以愛溫暖人心（圖／中華文化教育暨體育交流促進會 提供）

▲促進會李述藺理事長（前排中），率洪順齊老師（前排右）、李宏葳老師（前排左）、李玉龍秘書長（後排右一）、簡麗莉委員（後排右二）、王溪泉老師（後排中）、賴家慶老師（後排左二）、王嘉真策劃（後排左一），一同為「讓愛看的見」傳愛活動揭開序幕 (圖/中華文化教育暨體育交流促進會 提供)

中華文化教育暨體育交流促進會理事長李述藺表示，新冠疫情打亂民眾的日常生活，原本許多海內外交流活動，譬如：海峽盃籃球賽事都被迫暫緩，整體環境存在疏離、冷漠的潛在氛圍，為傳遞溫暖的正能量，中華文化教育暨體育交流促進會邀請「讓愛看得見」原創歌曲的詞曲作者洪順齊、賴家慶、王溪泉，並由知名編曲家李宏葳重新編曲，為歌曲注入新的活力，希望將愛傳達給大家。

「讓愛看得見」2021傳愛活動 以愛溫暖人心（圖／中華文化教育暨體育交流促進會 提供）

▲前文建會主任委員申學庸教授（前排中）、洪順齊老師（後排）、賴家慶老師（前排左）、王溪泉老師（前排右）合影 (圖/中華文化教育暨體育交流促進會 提供)

李述藺表示，這個活動主要還是希望所有人熱情參與，一起傳唱「讓愛看得見」這首歌，並用手機錄製下來，以優質的影片、在網路中分享和擴散，參與的單位還可向中華文化教育暨體育交流促進會採購印有象徵著「你挺我，我挺你，背靠背」的T-Shirt，相關收入將捐贈給公益團體，期待更多海內海外團體，參與其中。

想加入「讓❤看得見、你我來實現」的活動嗎？可以與中華文化教育暨體育交流促進會聯絡，報名方式：促進會FB粉絲頁或Line ID：aceace.org.tw；專線：（02）7711-5988，或分享給周遭的親朋好友，真正落實「讓❤看得見、你我來實現！」。
 

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