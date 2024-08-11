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狂媽「沙發用3年」載回Costco逼退貨　事後拍片酸員工：還敢刁難

▲▼好市多將從今年9月起調漲美國、加拿大會員年費。（圖／達志影像／美聯社）

▲狂媽沙發用3年載回Costco硬退貨，事後還拍教學影片。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）以對客戶友善的退貨機制而聞名，美國加州一名婦人雷耶斯（Jasmen Reyes）為了省錢卻濫用該機制，近日將已經使用超過3年的沙發載到好市多要求退費，還拍攝影片將成功退費的過程、心得分享到TikTok，但影片曝光後立刻遭到網友撻伐。

根據美國New York Post報導，雷耶斯在影片中表示，她最近因為想要換一張新的沙發，決定把3年多前在好市多花費約1400美元（約4萬5430元新台幣）買的沙發拿去退貨。好市多人員聽到雷耶斯要退「使用3年的沙發」時，立刻開始找各種理由推託、拒絕。

雷耶斯指出，最初先是一名經理試圖欺騙她「今天不接受任何家俱退貨」，後來負責辦理手續的店員又不斷挑刺，指稱沙發上有雷耶斯兒子留下的塗鴉，但她堅稱這些塗鴉是可以完全清洗掉的。

影片中，雷耶斯雖然成功將舊沙發退掉，還用回饋金在現場購買了另一張沙發，她仍不滿這一次退貨過程中一直遭到刁難，認為好市多員工需要進行更完善的培訓。

影片曝光後，絕大多數的網友都無法接受雷耶斯的退貨方式，有人說「三年後你應該買新的，而不是退貨」、「你退掉的沙發，我從2016年用到現在都沒問題」、「Costco應該取消你的會員資格」、「就是有你這種人，以後好市多退貨機制不再友善，就是你害的」。由於網友撻伐實在太猛烈，雷耶斯目前已經將該影片刪除。

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