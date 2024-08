狂媽「沙發用3年」載回Costco逼退貨　事後拍片酸員工：還敢刁難

▲狂媽沙發用3年載回Costco硬退貨,事後還拍教學影片。(圖/達志影像/美聯社)

記者趙蔡州/綜合報導

美式賣場好市多(Costco)以對客戶友善的退貨機制而聞名,美國加州一名婦人雷耶斯(Jasmen Reyes)為了省錢卻濫用該機制,近日將已經使用超過3年的沙發載到好市多要求退費,還拍攝影片將成功退費的過程、心得分享到TikTok,但影片曝光後立刻遭到網友撻伐。

根據美國New York Post報導,雷耶斯在影片中表示,她最近因為想要換一張新的沙發,決定把3年多前在好市多花費約1400美元(約4萬5430元新台幣)買的沙發拿去退貨。好市多人員聽到雷耶斯要退「使用3年的沙發」時,立刻開始找各種理由推託、拒絕。

雷耶斯指出,最初先是一名經理試圖欺騙她「今天不接受任何家俱退貨」,後來負責辦理手續的店員又不斷挑刺,指稱沙發上有雷耶斯兒子留下的塗鴉,但她堅稱這些塗鴉是可以完全清洗掉的。

影片中,雷耶斯雖然成功將舊沙發退掉,還用回饋金在現場購買了另一張沙發,她仍不滿這一次退貨過程中一直遭到刁難,認為好市多員工需要進行更完善的培訓。

影片曝光後,絕大多數的網友都無法接受雷耶斯的退貨方式,有人說「三年後你應該買新的,而不是退貨」、「你退掉的沙發,我從2016年用到現在都沒問題」、「Costco應該取消你的會員資格」、「就是有你這種人,以後好市多退貨機制不再友善,就是你害的」。由於網友撻伐實在太猛烈,雷耶斯目前已經將該影片刪除。

California mom tests limits of Costco’s return policy — by trying to take back a 3-year-old couch her son drew on: ‘Do you feel good about it?’ https://t.co/FhoAelqqu7 pic.twitter.com/jeXPTA0MXX