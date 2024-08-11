桃園KIRI國際原住民族文創園區　「原島．原生」市集8／10-11登場

▲桃園KIRI國際原住民族文創園區，「原島．原生」市集登場。（圖／楊秀華提供）

記者楊淑媛／桃園報導

位於桃園青埔區內的「KIRI國際原住民族文創園區」，歡慶園區開幕，10日起舉行為期兩天的「原島．原生」市集、手作體驗與講座、線上故事展等多項活動，吸引許多市民朋友參加；11日還有一天，歡迎市民朋友相招逛市集。

市府原民局表示，「KIRI國際原住民族文創園區」位於機場捷運A17領航站對向，鄰近桃園機場及高鐵，未來結合周邊陽光劇場及原住民族語言傳播大樓，將成為青埔地區極具潛力的發展亮點，也是國內外旅客遊玩的新選擇。

▲桃園KIRI國際原住民族文創園區。（圖／楊秀華提供）

「KIRI國際原住民族文創園區」於8月1日原住民族紀念日開幕，舉辦系列活動，除8/10-8/11「原島．原生」市集、手作體驗與講座、線上故事展等多項活動；還有8/31、9/7、9/14「原生．原聲」系列之「Mqwas微醺音樂會」，邀請知名歌手Ponay、王宏恩、雅維·茉芮率領本市原住民族音樂人才培訓歌手合作演出。

市府原民局指出，園區名稱KIRI（泰雅族語：背簍之意），承載著原住民族生活日常與收穫，未來也將攜手產官學界與大眾，共同齊力推動原住民族經濟產業的發展與實踐。