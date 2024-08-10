男女扛瓦斯桶「武嶺煮火鍋」IG打卡喊爽　太管處報警要罰了

▲男女扛瓦斯桶夜衝武嶺煮火鍋，還在IG打卡喊爽。（圖／太魯閣國家公園管理處）

記者趙蔡州／綜合報導

太魯閣國家公園內明文規定「禁止炊煮」，不料有一群男女10日凌晨卻跑到合歡山武嶺亭煮火鍋，還拍攝影片上傳到Instagram限時動態，寫下「在武嶺吃火鍋是怎樣一種體驗，爽，好爽」等語。對此，太魯閣國家公園管理處表示，影片中遊客的行為已經違規，已通報警方追查當事人身分，將依法開罰。

有民眾10日凌晨跑到合歡山武嶺亭欣賞夜景，接著在現場使用桶裝瓦斯、單口爐炊煮火鍋，旁邊的桌椅上還能看見各種飲料、調味料瓶罐，他們還將整個過程拍下上傳到Instagram限時動態，寫下「在武嶺吃火鍋是怎樣一種體驗，爽，好爽」等語，影片一出立刻遭網友向太魯閣國家公園管理處檢舉。

太魯閣國家公園管理處10日表示，影片拍攝地點確實處位於太魯閣國家公園範圍內，也是合歡山區重要旅遊據點，遊客在該處炊煮火鍋，有影響高山生態、公共安全等疑慮，旋即通報內政部警政署保安警察第七總隊第九大隊合歡小隊前往武嶺調閱相關監視畫面，調查違規情況。

太管處指出，民眾炊煮食物的行為已違反太魯閣國家公園區域內之禁止事項第6款「禁止未經核准於指定以外之地區大聲喧鬧、營火、炊煮、烤肉、滑草、游泳、溯溪、攀岩、露營、搭設棚帳、播放或使用鳴器、操作遙控機具（線）等活動」。

太管處說，警方若查證違規行為屬實，將依法開處1500元至3000元罰鍰，他們將聯合內政部警政署保安警察第七總隊第九大隊加強巡邏取締，呼籲民眾務必遵守相關規定，共同維護高山生態環境。