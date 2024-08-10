拋撒原生植物種子捍衛土地　太管處短片紀錄復建腳印

▲▼地震後志工採集原生種植物種子，製作種子球拋撒於崩塌地上，以阻止外來種植物入侵。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

0403地震重創太魯閣，許多人非常關心太魯閣的受災及復建情形，太魯閣國家公園管理處最近推出一支地震相關的形象短片，除了讓大家了解受災情形及復建復育工作外，也請大家一起為太魯閣加油！

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這支形象短片邀請製作MIT台灣誌的麥覺明導演製作及代言，以地震後太魯閣志工採集原生種植物種子，製作種子球拋撒於崩塌地上，以阻止外來種植物入侵，守護太魯閣植被；以及空勤直升機協助同禮部落吊掛挖土機，幫助族人復建家園為主要內容。也藉此傳達對於地震後的復建與復育工作，始終懷抱著信心與希望，一步一步向前邁進。影片已上傳FB太魯閣粉絲頁及官網，歡迎點閱分享。

太魯閣國家公園管理處劉守禮處長表示，地震後發生後，太管處從初期的救難、搶災、勘災，至今已逐漸進入到復建及復育工作。雖然受災嚴重，不少地區岩層鬆動，也還需一段時間才能逐漸穩定，但我們沒有遲疑，無論是設施的修復、景點步道安全性的提升、地景及生態的復育等都持續向前推進中。預計年底前部分景點步道可望局部開放，受災較嚴重的區域，也有長遠的規劃，在兼顧景觀生態的前提下，讓太魯閣的遊憩安全再升級。至於崩塌地原生植被的復育，一群太魯閣熱心的志工持續採集的台灣原生種先驅植物種子，除了製成種子球拋撒於崩塌地之外，也已提供公路施工單位包括長葉苧麻、駁骨丹、山黃麻、蟲屎、構樹、杜虹、密花苧麻、車桑子等總共7000公克，保守估計約數千萬顆的種子，用於護坡工程上噴撒於中橫公路邊坡上，希望種子能發芽、長大，讓台灣原生的植物來保護國家公園區內的邊坡。

他強調，地震後的復建工作是一條漫長的路，也如同在崩塌地中辛勤播種一般，太管處有信心，也期待隨著復建工作推展，太魯閣能逐步展現出強震後的新風貌。

▲空勤直升機協助同禮部落吊掛挖土機，幫助族人復建家園為主要內容。

影片連結:

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