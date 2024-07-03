花蓮強震中橫路斷成「水鹿墳場」　民眾闖入獵捕...太管處通報追緝

▲台灣水鹿是台灣陸地上體型最大的野生動物，族群數量十分稀少，被列為保育類野生動物。（圖／太管處提供資料照片）

記者王兆麟／花蓮報導

太魯閣國家公園管理處7月3日上午接獲民眾反應，有疑似工程車輛於中橫路上獵捕保育類野生動物台灣水鹿情事。太管處除立即請轄區各施工單位協助調查外，也立即通報保安警察第七總隊第九大隊追查，並隨即成立專責小組調查，違者並依法處置。

太管處表示，台灣水鹿是台灣陸地上體型最大的野生動物，曾經因為受到棲地破壞與狩獵壓力影響，族群數量十分稀少，被列為保育類野生動物。近年因為生存壓力大幅減輕，族群數量有增加趨勢。目前仍是政府公告之其他應予保育之野生動物。

太管處再次呼籲，民眾切勿違法獵捕野生動物，若經發現違法行為，將依「國家公園法」第13條規定處理，違規最高罰鍰新台幣3,000元。另若涉及保育類野生動物，將可依野生動物保法41條第一項「處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新台幣二十萬元以上一百萬元以下罰金。」裁罰，請民眾勿以身試法。

太管處將持續加強對民眾的宣導教育，民眾如於太魯閣國家公園範圍區內發現上述不當行為，可立即就近通知管理處現場管理單位或保七總隊第九大隊處理。