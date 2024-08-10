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異想天開！花蓮男不想被開單　鑽進拖板車底「慘遭輪輾」

▲▼ 花蓮男子駕駛已撤銷牌照的拖板車遭攔查，竟使出苦肉計躺在車底，結果遭壓傷。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

▲花蓮男子駕駛已撤銷牌照的拖板車遭攔查，竟使出苦肉計躺在車底，結果遭壓傷。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲／台東報導

台9線一名黃姓男子(62歲)10日凌晨，駕駛已註銷車牌的拖板車，自花蓮南下進入台東，警方獲報後在293K攔獲該車，惟警員闡述法條時，黃男以苦肉計方式解除手煞車，並鑽進車底阻止開單，結果左手被左後輪壓住，經送醫治療後並無大礙，後續仍依程序告發並扣車。

台東關山分局於今日凌晨3時10分許，接獲花蓮縣警察局轉報，1輛無車牌6輪板車由台9線南下進入關山，由池上分駐所沿台9線巡察，並由警員羅曉薇及黃暄凌於台9線293K處攔獲。經查黃男駕駛已註銷車牌之21噸重的拖板車，稱至池上購買秧苗，但其無牌照行駛公路已違反道路交通管理處罰條例第12條1項8款「牌照業經繳銷，無牌照仍行駛於公路」，另將車輛移置保管。

▲▼ 花蓮男子駕駛已撤銷牌照的拖板車遭攔查，竟使出苦肉計躺在車底，結果遭壓傷。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

黃民聽到警員所陳述之法條內容後，情緒突然轉為激動，並藉故上車拿取東西，趁機解除手剎車，並鑽進左後輪車底，試圖以「苦肉計」攔阻員警告發。員警見狀上車拉起手煞車並跟上，但黃民速度太快，已倒臥兩輪之間，左手被稍微移動的左後輪壓住，當下員警立即撥打119由池上消防分隊及義消等人員，以吊車協助脫困，並送至關山慈濟醫院就醫診療，所幸僅手腳擦挫傷，經敷藥及施打藥劑後無大礙。

▲▼ 花蓮男子駕駛已撤銷牌照的拖板車遭攔查，竟使出苦肉計躺在車底，結果遭壓傷。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

員警恐其精神狀態不佳發生意外，隨即通知駕駛兒子前來安撫。俟其精神穩定後，帶返警所內依程序告發並扣車。

關山警察分局表示，本案處理員警均依法定程序辦理，籲請駕駛人務必遵守交通規則，警察也會持續加強宣導及取締，以維護所有用路人之安全。

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