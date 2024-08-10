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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

議員質疑蹭麟洋奪金蓋國際羽球館　蔣萬安駁：去年就與中央討論籌劃

▲▼顏若芳爆料蔣萬安稱蓋「國際羽球館」非一時決定，實際上4月才決定且至今也未提出計畫。（圖／議員顏若芳研究室提供）

▲顏若芳爆料蔣萬安稱蓋「國際羽球館」非一時決定，實際上4月才決定且至今也未提出計畫。（圖／議員顏若芳研究室提供）

記者陳家祥／台北報導

羽球國手李洋、王齊麟在巴黎奧運奪下羽球男雙金牌，台北市長蔣萬安日前宣佈將興建「國際級羽球館」，但台北市議員顏若芳揭露，北市府興建國際羽球館的想法自今年4月才倉促提出，質疑蔣萬安根本是憑流量決定市政方針。對此，蔣萬安回應，羽球場館去年11月就已經在進行，而且跟中央共同討論盤點最適合的地點，若說是跟著流量走絕對趕不上，這都是在之前就已經在籌劃，議員以及外界的批評都不是事實，且球場設計是高於亞運需求，會持續要求體育局在接下來的規劃設計， 一定要符合國際標準。

顏若芳指出，蔣萬安預定要興建國際羽球館的案址，位於北士科西基地，早在柯文哲任內的2022年8月19日，就公告該案址會以興建「亞運級自由車規格賽事場址」為首要目標。

顏若芳說，在得標廠商提出該案評估報告書後，北市府在2022年12月13日、2023年3月31日、12月21日召開三次審查，並在2024年1月2日核定報告書。但這幾次的審查會議中，僅有明示自由車場的興建以爭取2038年亞運會主辦權為目的。

顏若芳指出，蔣萬安與侯友宜一起報名世壯運羽球項目後2個禮拜，北市府才在4月15日召開討論會議，並首見「國際羽球館」的概念；同月23日在蔣看了全中運羽球賽事後，北市府隔天開會要求體育局針對興建國際羽球館進行評估，「也就是說，興建國際羽球館仍處於評估階段，府內也都完全沒有任何簽核」。

顏若芳痛批，蔣萬安為了蹭麟洋配的流量，市府才匆匆公布國際羽球館的概念，不僅尚未進行細部評估，事實上根本就是在「突襲」自己的局處。

北市府體育局表示，教育部體育署及中華民國羽球協會於2023年11月即提出與本市合作興建國際羽球館方案，經體育局盤點現有合適市有土地後，以可滿足國際賽事量體需求的北士科西基地為優先選址，並著手進行初步規劃，絕非外界質疑「倉促決定」或「蹭選手」的不實指控。

體育局強調，目前羽球館初步規劃草案為地下2層、地上3層的8400平方公尺建築，預計可設置4至5面競賽場地，另於1樓規劃10面場地作為賽前暖身場地及訓練場地之用，以滿足2面賽前暖身場地及6面訓練場地之國際賽事使用，整體設計已高於亞運要求規格，會繼續朝國際級羽球賽事規格場館進行規劃。

體育局指出，於北士科西基地闢建國際羽球館後，將成為我國舉辦國際級大型羽球賽事之首選場地，有助於推動羽球運動發展、培育更多優秀體育競技人才；此外，體育局持續盤點包括關渡平原等合適場地，積極規劃包括國際室內自行車館在內等各式體育場館，並配合中央爭取各項國際運動賽事，使臺北市成為多元體育項目繁榮發展的運動之都。

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