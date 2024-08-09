中山商圈逃過團滅！北市府補救方法出爐　擴大2020年後新店家也納管

▲台北市中山商圈。（圖／記者袁茵攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市南西心中山商圈大量店家遭檢舉違反土管條例，「全球最酷商圈」陷入存亡保衛戰。北市都發局9日指出，將進一步放寬2020年後不符土管條件的商家，可加入由2個商圈管理組織發起連署程序，且為求公平須裁罰至第1階段（6萬元罰鍰），並應同步辦理社區參與，在取得地區共識後予以評點納管。

都發局表示，依「台北市政府處理商圈內住宅區違反都市計畫法第七十九條第一項裁處作業原則」規定，2019年以前已設立之商家得經連署評點納管，市府為協助輔導商圈朝合法化發展，將針對2020年以後不符土地使用管制者，採附條件允許使用條件之商家研擬處理作業原則，允許加入連署納管評點。

但都發局進一步說明，由於市府自2020年起實施「商業或公司登記全面審查土地使用及建築法令相關規定」之預審機制，商家可事先了解設立地點合法與否，故基於公平原則，商家倘經檢舉及稽查或複查有違規者，仍應裁罰至第1階段（6萬元罰鍰），並應同步辦理社區參與，在取得地區共識後予以評點納管。

都發局表示，按社區參與流程，2020年後的店家應在連署後，由商圈組織提出使用計畫書，說明對社區影響的相關因應措施並向市府申請，商業處將協助辦理。

都發局強調，市府於2018年辦理大同區都市計畫通盤檢討時，考量赤峰街逐漸有商業活動聚集，曾探詢地方意見並納入研究檢討，惟當時地方民眾對於商業活動所產生之消防安全及影響居住品質仍有顧慮，故該計畫在地區未有達成共識下，維持現有使用分區。市府衷心期盼商圈組織盡速透過社區參與，與在地居民溝通，倘地方獲具共識，市府將納入都市計畫通盤檢討作業。