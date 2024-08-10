結婚登記數創新低　陸多地民政局七夕「為愛加班」

▲大陸今年上半年結婚登記數創下近年來新低。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

每年「七夕」都是結婚登記高峰期，今年「七夕」（8月10日）是周六，大陸多地民政部門表示，將加班辦理結婚登記。此前，大陸民政部發布的統計數據顯示，大陸今年上半年結婚登記數為343萬對，較去年年減49.8萬對，創下近年來新低。

8月5日，大陸民政部社會事務司在答覆網友關於「七夕節假日婚姻登記」的問題時表示，近年來，部分群眾有在法定節假日等重要時間節點辦理結婚登記的需求，各地民政部門鼓勵婚姻登記機關滿足群眾需求、開展相關業務，但未做具體的強制性規定和要求。建議具體諮詢當地婚姻登記機關。

不過，目前，大陸已有多地公開通知將在七夕節為各位新人加班辦理結婚登記，並開展相關紀念活動。山東省、天津市、濟南市、青海省、市石家莊、武漢等省市民政部門都表示，當天將「為愛加班不打烊」。

另外，中國駐外領事館也表示，為海外新人舉辦專場結婚登記活動。比如中國駐葡萄牙大使館發布通知稱，將於8月10日舉辦「緣定七夕 愛滿使館」專場結婚登記活動。中國駐葡萄牙大使館已在「中國領事」App婚姻登記預約中增開8月10日結婚登記名額，有結婚登記需求、男女雙方均持有效中國護照及葡萄牙居留卡的旅葡僑胞新人可預約。

另外，統計顯示，今年上半年中國全國結婚登記共計343萬對，相較去年上半年減少49.8萬對，並創下近年新低。

長期追蹤結婚登記數據的人口學者何亞福指出，如果按照往年規律推算，預計2024年全年結婚登記對數可能約為660萬對，這將是自1980年以來的最低值。

何亞福認為，結婚登記數下降的原因很多，包括年輕人數量減少、適婚人口性別比例失衡、初婚年齡推遲、高昂的結婚成本以及婚姻觀念的變化等。此外，雖然部分地區2024年前幾個月的出生人口略有增加，但考慮到今年結婚登記數的下降趨勢，2025年的出生人口可能再次出現下降。

何亞福說，面對年輕人口減少和生育意願低迷的現狀，未來實施有力的生育支持政策將是應對出生人口下降的關鍵措施之一。