天使輪「留爛攤子」善後花費破2億元　港務公司找律師求償

▲去年7月帛琉籍「天使輪」沉船，進行殘油抽除等作業。（圖／台灣港務公司）

記者蔡亞樺／台北報導

去年7月沉沒在高雄港外海的帛琉籍「天使輪」，遭到棄船，約600個貨櫃漂浮海面，引發高度關注。審計部最新報告揭露，台灣港務公司打撈貨櫃、抽殘油等善後支出更超過2.6億元，沉船逾9個月也未移除。台灣港務公司表示，英國律師已提供相關資料，協商後續求償，預計今年底移除部分船體。

「天使輪」去年7月20日上午原停泊在高雄港外海，因不明原因而失去動力，船體進水後傾斜沉沒，船長宣布棄船，19名船員獲救，船上的1349個貨櫃落海漂流，其中約600個貨櫃及油污漂流在海面，影響商港及往來船隻。

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港務公司耗時2個月打撈善後，才排除航海危機，由於天使輪從大連港航經台灣，船長也沒通報船舶進水狀況，陰謀論四起，一度牽扯到國安問題，地檢署偵辦調查，國家運輸安全調查委員會當時也立案調查，調查報告尚未公布。

審計部最近公布2023年決算報告指出，因應緊急狀況，港務公司先行委託海事工程公司進行落海漂流貨櫃打撈、油污染防治處置及船上殘油抽除等，2023年8月10日完成擱淺岸際貨櫃吊離，9月21日完成殘油抽除。

審計部指出，港務公司多次通知船主提交殘油抽除、船體移除計畫及繳交擔保金，並請保險公司出面處理，但均未獲回應，截至今年2月底止，支付貨櫃打撈移除、船體殘油抽除、海域油污監測及清除等，加計後續移除船體船橋等費用，估計天使輪善後處理總支出約2億6783萬餘元。

審計報告進一步指出，天使輪船體沉沒於高雄港錨區50公尺深的海床，到今年4月底止，沉船已逾9個月尚未移除，影響港區船舶航行安全。

對此港務公司回覆，英國律師已提供相關分析資料，將積極溝通協商後續求償辦理方式。考量船體水下切除作業的場域為港外水域，不確定性高，規劃依政府採購法採限制性招標委託專業廠商辦理，今年底前完成部分船體移除作業。