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地震颱風「嚇跑7艘郵輪」　花蓮港國際客恐跌破萬人

▲▼台灣港務公司公布上半年各國際商港貨量與營收情形。（圖／台灣港務公司提供）

▲地中海榮耀號6月7日與挪威奮進號，同日停靠基隆港。（圖／台灣港務公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

疫後郵輪觀光復甦，港口營運卻是兩樣情，花蓮港今年預報來台的國際郵輪12艘次，但近期花蓮接連遭受地震、颱風來襲，重創觀光產業，花蓮港也取消7艘掛靠的船舶，原預估1.7萬人次恐怕下修，但基隆港今年迎來亞太最大郵輪「地中海榮耀號」，預估全年郵輪旅客突破70萬人次，較去年倍增成長。

台灣港務公司今（1日）公布上半年貨量與營收情形，今年上半年港群貨櫃裝卸量約達695萬TEU（20呎標準貨櫃），較去年同期增加3.21%，總收入可達124.89億元、較去年同期增加4.69%，雙雙成長。

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港口建設及產業發展方面，港務公司指出，高雄港新建第七貨櫃中心建造5席水深18公尺的深水碼頭，可同時提供4艘2.4萬TEU級貨櫃輪靠泊作業，由長榮海運公司進駐打造為高度自動化貨櫃碼頭，並在7月啟用，可為高雄港增添每年最高650萬TEU作業量，鞏固高雄港東亞重要貨櫃港口戰略位置。

▲▼台灣港務公司公布上半年各國際商港貨量與營收情形。（圖／台灣港務公司提供）

▲高雄港第七貨櫃中心啟用營運。（圖／台灣港務公司提供）

另依循離岸風電政策，港務公司表示，正在辦理台中港37、38號碼頭、新建填方區工程及高雄港A6碼頭與新生地填築工程，持續配合政府綠能政策，並為第三階段風場開發及未來新能源發展作好準備。

客運部分，航港局指出，隨著國門開放觀光復甦，今年國際郵輪來台預報共計476艘次，較去年增加46%，來台旅客人次預估可達83.9萬人，較去年增加53%，港務公司持續招商，吸引郵輪航商新闢航線，並持續優化旅運設施。

基隆港今年迎來亞太地區最大郵輪「地中海榮耀號」（MSC Bellissima），首度以基隆港為母港，並採取基隆、日本雙母港營運模式，蘇澳港新建旅運中心也在6月30日迎來日本籍豪華郵輪「日本丸」首航。

▲▼台灣港務公司公布上半年各國際商港貨量與營收情形。（圖／台灣港務公司提供）

▲蘇澳港旅運中心啟用 迎來「日本丸郵輪」首航。（圖／台灣港務公司提供）

台灣港務公司透露，今年花蓮港預報國際郵輪共12艘、1.7萬人次，但地震及颱風影響，已經有7艘郵輪取消，年底還有2艘郵輪表定會來，目前也不能確定是否會取消。

港務公司表示，今年持續辦理「航港產業數位轉型獎勵方案」，鼓勵航港業者在貨運物流、港灣作業及客運服務等領域導入智慧化及自動化服務，每案獎勵金上限由500萬元提高至800萬元，為帶動航港產業數位轉型。

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