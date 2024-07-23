貨櫃車賠慘了！擊落高雄過港隧道3鼓風機　港務公司求償1千萬

記者許宥孺／高雄報導

高雄過港隧道昨(22日)下午3點多發生一起交通事故，隧道內的排風設備遭大型車輛撞擊，導致3台鼓風機墜毀，橫躺在車道上，釀成旗津往前鎮方向車流嚴重回堵。港務公司調查，一台貨櫃車沒有鎖好平板櫃，掀起後造成撞擊，初估損失機具、修護需耗費1000萬元，後續將會對貨運業者進行求償。

事故發生在22日下午3點55分，警方獲報，過港隧道發生事故，一部貨櫃車當時載運板台，疑似平板櫃沒有鎖好，雖然順利經過限高架和偵高器，但經過排煙風機時，平板櫃掀起導致撞擊，並掉落3台排煙風機。

▲▼過港隧道內排風設備遭撞毀，3台鼓風機橫躺在地。（圖／翻攝自記者爆料網）

事故導致旗津往前鎮方向的孔道封閉，遭擊落風機目前緊急調度吊車支援處理，隧管中心先採單孔雙行，現場也緊急進行修復，現場於晚間7點30分處理完畢，雙孔、雙向才恢復正常通行。

港務公司今日對此表示，受損金額包含機具及事故當下處置與修護，粗估耗費1000萬元，港務公司後續將啟動求償機制，對貨運業者進行求償。

▲撞擊瞬間畫面曝光。（圖／翻攝自記者爆料網）

事故瞬間畫面事後也流出，只見當時該部平板車行經後，轟的一聲巨響，接著隧道頂部的排風設備就被扯下，3台排風機橫躺在車道上，接著漫天都是灰塵，後方車輛緊急剎車，才避免追撞事故。