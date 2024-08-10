Energy高雄開唱釀暴動！3旅店房價狂漲4成　觀光局開罰+公布店名

▲Energy將於9月7、8日到高雄巨蛋開演唱會。（圖／相信音樂提供）

記者許宥孺／高雄報導

人氣男團Energy睽違22年回歸歌壇，將於9月7日、8日在高雄巨蛋開唱，沒想到高雄飯店又蠢蠢欲動亂調房價，觀光局稽查時，發現「六合益萱民宿」、「世奇商旅」、「好日子民宿」超出備查房價最多40%，不僅公開旅宿名稱，也分別開罰1至5萬元。

高雄演唱會經濟也帶動觀光產業商機，觀光局長高閔琳表示，2023年高雄舉辦117場演唱會，吸引約139萬人次，觀光效益逾45億；今年至7月下旬，SUPER JUNIOR、Ed Sheeran、五月天等國內外知名大咖藝人接連在高雄舉辦演唱會逾89場次，更吸引超過91萬人次到訪，演唱會經濟與旅遊消費商機，為高雄帶來達29億觀光產值。

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▲火星人布魯諾（Bruno Mars）同一周在世運主場館也開演唱會。（圖／Live Nation Taiwan提供）

高閔琳指出，高雄旅宿業在假日期間住房率平均逾8成，市區訂房更達9成，住宿常一房難求。為防不肖業者惡意哄抬，且保障消費者住宿安全，觀光局主動出擊稽查房價，也針對合法旅館辦理公安及消防安檢，加強取締。

觀光局表示，近期針對下半年度火星人Bruno Mars(9/7-9/8)、Energy(9/7-9/8)、ONE OK ROCK(9/21)、Stray Kids(11/2)及Take That接招合唱團(11/16)等重量級藝人接續來高雄熱力開唱，觀光局已於7月起，再度與消保官攜手發動房價專案稽查44家旅宿，查有3家「六合益萱民宿」、「世奇商旅」、「好日子民宿」違規，共開出6張罰單，逐「房」裁罰1至5萬。

▲觀光局聯合消保官辦理旅宿業房價專案稽查，圖為正一旅館符合規定。（圖／記者許宥孺翻攝）

觀光局指出，「六合益萱民宿」備查房價2000元，售價超收40%以上，違規1件，罰款5萬；「世奇商旅」備查房價3000元，售價超收10%，違規4件，罰款4萬；「好日子民宿」備查房價4800元，售價超收40%以上，違規1件，罰款5萬。

高閔琳強調，今年1至6月間共稽查119家次，其中12家31房有違規超出備查房價情形，都已依法裁罰。依「旅館業管理規則」、「民宿管理辦法」規定，業者應將其客房價格，報請地方主管機關備查，且不得收取高於備查客房價格；若向旅客收取高於備查的房價，依據「發展觀光條例」規定，可處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。呼籲旅宿業者自律、依正常市場行情訂定合理備查房價。

▲觀光局聯合消保官辦理旅宿業房價專案稽查，圖為奇異果快捷旅店符合規定。（圖／記者許宥孺翻攝）