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社會 社會焦點 保障人權

獨／鬼月詭車禍！高雄男「不明原因」　4hrs連續撞4車

記者吳奕靖／高雄報導

另類命案！高雄市大寮區鳳林四路9日凌晨兩點發生一起車禍，一名阿北開貨車撞到兩部正在停等紅燈的車輛，阿伯嚇到送醫。沒想到，過了四小時後，這名阿伯又撞車了，而2起車禍肇事原因有待警方進一步釐清。

▲大寮貨車阿伯在清晨2點先撞2車（上圖），然後4個小時後又撞1車（下圖） 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲大寮貨車阿伯在清晨2點先撞2車（上圖），然後4個小時後又撞1車（下圖） 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起車禍發生在鳳林四路，當時兩部轎車正在路口停等紅綠燈，但沒想到突然一台貨車就從兩車的中間直接撞過來，巨大的聲響力道不僅嚇壞兩名轎車駕駛，就連周邊的住戶也被聲響吵醒，被撞車主描述，肇事的貨車阿伯下車後嚇到臉色發白，雙腿發抖，幾乎是站不住，必須要有人上前攙扶才能站穩身子，只是當下阿伯還問「你們為何突然停下來」，讓被撞的兩名車主當場傻眼回答說：「紅燈當然要停啊！」

▲高雄大寮鳳林四路發生一起車禍，唯一死亡的是一隻壁虎 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄大寮鳳林四路發生一起車禍，肇事阿伯被抬上擔架送往醫院 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄大寮鳳林四路發生一起車禍，唯一死亡的是一隻壁虎 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄大寮鳳林四路發生一起車禍，唯一死亡的是一隻壁虎 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解，這名肇事的阿伯自稱從事資源回收工作，晚上要去收回收，但不知道什麼原因就直接撞上了兩部正在等紅燈的車子，阿伯肇事之後還一度拒絕送醫，被撞的車主還要安慰他表示都沒事，希望他趕緊去就醫，不然整個人都快癱倒，阿伯最後才勉為其難的上了救護車。

沒想到，這名阿伯在出院之後，清晨6點沿著萬丹路跟永芳路口時，又再次追撞一輛停等紅燈的轎車，造成民宅柱子、路旁機車都被波及，還好這次也沒有人受傷。不過這名阿伯3個小時之內連續2撞，讓員警也覺得不解，只能將案件移給監理站，請監理站通知這名阿伯，接受體檢及認知功能測驗合格後，才同意他換照。

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