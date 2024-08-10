波蘭記者發聲力挺林郁婷！他曝內容感動：台灣盟友會越來越多

▲林郁婷挺進金牌戰。（圖／路透）

記者鄺郁庭／綜合報導

「台灣拳后」林郁婷莫名捲入性別爭議，令國人心疼、氣憤不已，不過也越來越多人聲援林郁婷。醫師杜承哲今（10）日上午就貼出一張截圖，「我們真的在國際上有很多好朋友！」因為有波蘭記者發聲力挺，「不用擔心每個波蘭人都跟那位拳擊手一樣，還沒打就輸不起！台灣一定會有盟友，而且會越來越多。」

杜承哲在粉專貼出截圖，只見Google將波蘭記者的貼文翻譯出來，內容為，「林郁婷是一位為了保護母親免受家庭暴力，而自幼學習拳擊的女性」，並直呼歐洲議會議員Ewa Zajączkowska-Hernik是破壞女性成就的人。

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杜承哲就在文中有感道，「我們真的在國際上有很多好朋友！這一位波蘭記者為我們發聲，力挺林郁婷。不用擔心每個波蘭人都跟那位拳擊手一樣，還沒打就輸不起！台灣一定會有盟友，而且會越來越多。」像是法國媒體，在搞清楚IBA爭議之後，也公正報導林郁婷和卡利夫，是合法合規以女性身分參賽。

貼文一出，眾網友紛紛感動留言，「一位已經奪金了，一位準備奪金，都是化羞辱為力量的厲害女孩，這才是真正的運動家，用實力證明自己，在困境中更卓越更堅強」、「相信隨著時間過去，真理會越來越清晰的！現在就只差一面屬於林郁婷、屬於台灣的奧運金牌榮耀！」「台灣人一起挺郁婷！」