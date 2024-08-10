法媒改挺林郁婷、克莉芙！轟「性別風波是假消息」：用實力讓批評者閉嘴

▲台灣女拳王林郁婷和阿爾及利亞拳后克莉芙靠著精彩表現，讓法國媒體改變態度，轉為在性別風波中力挺2人。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

台灣女拳王林郁婷即將在巴黎奧運征戰金牌賽，同樣也捲入性別爭議風波的阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif）則頂住壓力，在10日的女子66公斤級金牌戰擊敗中國選手奪金。2人精彩的表現讓法國媒體一改風向，紛紛給予力挺。

法媒《世界報》首先在10日發布長文，報導了克莉芙自去年被國際拳擊總會（IBA）取消世錦賽參賽資格以來，性別遭對手及外界質疑的完整經過，文內也寫明，來自台灣的林郁婷同樣受到了以IBA為首所發起的排擠行動。

▲《世界報》以「性別刻板印象」為題，解釋單憑選手「具有 XY 染色體的個體」無法證明2人就是男性。（圖／翻攝自世界報）

《世界報》以「性別刻板印象」為題，表示IBA單憑2名選手「具有 XY 染色體的個體」就指責2人「冒充女性」其實是一種誤解。報導解釋，同時擁有XY染色體並不是男性獨有的特徵，性發展障礙患者也會有類似狀況，而且俗稱為「男性荷爾蒙」的睪固酮也無法成為性別檢測的判斷標準。

與此同時，《世界報》也發現，IBA有俄羅斯政府背景，猜測這場性別風波的意圖可能並不單純，而且網上明顯有人正嘗試操縱社群媒體、發布假消息，意圖詆毀2位選手和國際奧會（IOC）的名聲，認為這又是一次「極右派陰謀圈長期以來的話術」。

▲《費加洛報》認為克莉芙是男性的傳言是假消息。（圖／翻攝自費加洛報）

與此同時，《費加洛報》也抨擊以性別對克莉芙發動攻擊根本就是假消息，而法國電視台France24直言，IBA背後的領導就是俄羅斯寡頭，所幸克莉芙用自己的實力打敗了惡意的攻擊，還提到同樣身陷性別風波的台灣選手林郁婷，也能靠著11日的決賽讓批評者閉嘴。

▼France24力挺捲入性別風波的林郁婷和克莉芙。（圖／翻攝自France24）