快訊／北市貨車「夾電動機車」撞保時捷　騎士無生命跡象送醫

記者黃彥傑、鄒鎮宇／台北報導

台北市南港區忠孝東路七段9日晚間發生一起嚴重車禍意外。一輛貨車從忠孝東路七段西往東方向行駛，貨車突然往右偏移，撞上前方一名騎著電動機車外勞，再撞到路旁停在停車格的一輛保時捷休旅車，而騎著電動機車的外勞被夾在兩台車中間而受困。

▲貨車不明原因撞上電動機車、保時捷，導致被夾在中間的騎士無生命跡象而送醫。（圖／記者黃彥傑攝，下同）



民眾聽到巨響後趕緊報警，警消獲報到場後，立刻將受困的外勞騎士救出，並將沒有呼吸心跳的騎士送醫，詳細車禍原因仍待警方釐清。