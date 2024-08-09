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中東戰雲密布！以色列同意15日恢復停火談判　伊朗考慮取消報復行動

▲▼以色列坦克準備駛入加薩走廊。（圖／路透）

▲哈尼雅之死令中東緊張局勢升級，目前以色列同意恢復加薩停火談判，而伊朗則傳出正考慮取消報復行動，以換取停火協議。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

伊朗矢言報復哈瑪斯政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）在德黑蘭遇刺身亡一事，加劇了加薩衝突演變成更廣泛中東戰爭的憂慮，而各國領導人則希望通過加薩和平談判換取伊朗撤回報復行動。最新消息指出，以色列目前已同意恢復加薩停火談判，而伊朗也為了停火，正考慮取消報復。

據法新社報導，以色列總理辦公室8日發布聲明，聲稱總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）已根據美國、卡達，以及埃及調解人的提議，同意於8月15日恢復加薩停火談判；以色列當日也將派出一個談判代表團前往商定地點，以敲定執行協議的細節。

CNN在當地8日發布新聞，聲稱伊朗正考慮取消報復以色列，以換取加薩停火計畫，然而CNN也強調，哈瑪斯在哈尼雅遭暗殺後，立即宣布作風更加強硬的主戰派辛瓦（Yahya Sinwar）將出任新領袖，令談判難度加大。

與此同時，真主黨最高指揮官舒克爾（Fouad Chokr）也在哈尼雅遇刺前遭到暗殺，增加了黎巴嫩民兵組織採取行動的可能性。一名美國官員和一名西方情報官員告訴CNN，他們現在對真主黨採取行動的擔憂高於伊朗。

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