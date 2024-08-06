打詐新法爆「助詐爭議」　劍青檢改再批：司法院硬ㄠ度日！

▲打詐新法通過後，意外引起司法院與檢改團體論戰。（示意圖／PIXABAY）

記者劉昌松／台北報導

總統公布《刑事訴訟法》新增科技偵查篇章，被視為打擊詐欺犯罪的利器，但檢察官團體「劍青檢改」5日聲明質疑，新法中無端植入律師獨立抗告權，打詐變助詐，主管機關司法院回批劍青檢改對法律理解錯誤，法庭並未賦予律師獨立抗告權。劍青檢改6日再抨擊司法院咬文嚼字，流於法匠玩法，並指新法漏定司法警察違法的救濟機制，錯誤立法侵害人權。

以下為劍青檢改8月6日聲明全文：

打詐新法排除司法警察違法侵害救濟權 籲請立法院重新修法挽救

司法院昨(5)日回應本會聲明錯誤，主張打詐新法並無開放「辯護人獨立抗告權」，但理由拼接混淆，並試圖透過限縮解釋「髮夾彎」，無異法匠玩法，本會認為於事無補。正本清源之道在於，再次修法回歸準用《刑事訴訟法》「抗告編」通則，讓新法明明白白，不用靠事後硬ㄠ解釋，也才不會讓詐團有機可乘。為此，本會聲明如下：

一、本會及學界一貫主張，抗告救濟之正確立法模式，是準用《刑事訴訟法》第四編「抗告編」的通則規定 (第403條至第419條)而得提起救濟，其基本訴訟法理在於，辯護人只有「代理抗告權」，絕無「獨立抗告權」，更不應在「抗告編」以外，四處增建違章的「抗告特別規定」，搞得整部訴訟法一片混亂，牛頭不對馬嘴。

當初，行政院《科技偵查及保障法》草案版本，以及立法委員的《刑事訴訟法》草案版本，都採用了正確清晰的立法模式，也就是準用「抗告編」通則規定，奉行辯護人只有「代理抗告權」，根本不可能出現「辯護人獨立抗告權」，更不可能出現「詐團盯梢條款」問題。

二、偏偏，司法院打詐新法堅持不採上述正確立法模式，就要違章增建「抗告權特別規定」(第153條之10)，其背後原因究竟為何？迄今拒絕回答，只含糊說，其他地方也有類似規定方式，並不代表打詐新法賦予「辯護人獨立抗告權」云云。事實上，這是司法院遭抨擊後，為了規避責任而趕緊限縮解釋的「髮夾彎」，試圖透過比對其他法條文字咬文嚼字來轉譯，根本於事無補！

真相是，也是司法院刻意不提的是，本次修法也同時新增了「律師筆記權之救濟權」，而為了要擴大辯護律師的抗告權，才摒棄了直接準用「抗告編」的基本立法模式，從而增建創設了「抗告權特別規定」(第245條之1)，而同時一併增修的「科偵處分之救濟權」，立法模式和法條句型皆和「律師筆記權之救濟權」如出一轍，其起草設計方向，都是在擴大辯護律師的抗告權，具體方式就是盡可能繞開「抗告編」之適用(或準用)。

尤其，當初此異常版本經法務部質疑後，司法院僅簡單回以：「依111年憲判字第7號意旨要求增訂律師筆記權，其救濟條款就是長這樣！」可見司法院原初設計構想就是如此，只不過今天遭抨擊後，轉彎了。

三、本會看了司法院的新聞稿文字後，只想就教於司法院，倘若司法院認為，打詐新法實無容許「辯護人獨立抗告權」，那立法模式為何不採取正常準用「抗告編」的標準模式，就像行政院《科技偵查及保障法》版本以及立法委員版本一樣？尤其被法務部質疑後仍然堅持不改？非要外掛增建「抗告權特別規定」(第153條之10)？

再者，倘若司法院承認，絕無「辯護人獨立抗告權」之存在，那請問有著相同立法模式和法條句型的「律師筆記權之救濟權」(第245條之1)，是否辯護律師也不能獨立抗告？果真如此，請司法院再發新聞稿正式承認，以饗各界。

司法院還說打詐新法不可能作「詐團盯梢」之用，因為「科偵監控都會保密，被告和律師都是等到監控結束才會知道，所以律師不可能事先去盯梢」，此等言論天真爛漫，令人莞爾，或因常居正派人士之巔，高潔自持，不能理解犯罪團夥各種花招，咱檢察官經常對陣詐團，在此不便主動教學。

四、事實上，本會仔細比對還進一步發現，司法院新法版本出現一個更嚴重的人權侵害後果，就是在「科偵處分之救濟權」上，因為錯誤抄襲了「律師筆記權之救濟權」的立法模式和法條句型，導致刻意排除了針對「司法警察」違法科偵處分的救濟權！

因為，原本行政院《科技偵查及保障法》草案版本(第10條)，在學界監督以及學者精準文字設計之下，所有受到「法官」、「檢察官」、「司法警察」的違法科偵裁定或處分，被告都可以依《刑事訴訟法》第四編「抗告編」提起抗告救濟！但是，現行司法院新法的錯誤立法方式，導致人民一旦是受到「司法警察」的違法科偵處分，全部都不再可以提出抗告(或準抗告)！實務上，絕大多數的違法侵害來自司法警察，新法竟然排除救濟！

如此侵害人權的新法版本，竟出自司法院之手，實令人匪夷所思！本會實無法理解，司法院當初為何不願意多參考行政院《科技偵查及保障法》草案就好？如今造成諸多爭議和後果，最後受害的是全體國民。

五、本會申明，立法工作絕不可出錯，一言可以興邦，可以喪邦。今天立法出現重大錯誤，司法院透過發新聞稿咬文嚼字、限縮解釋，流於法匠玩法，不能解決未來適用爭議；而刻意遭到排除的司法警察違法侵害救濟權，已經全部閹割，無法挽救。

當初如果參考援引行政院《科技偵查及保障法》草案版本和專家學者意見就好，偏要在朝野激烈相爭的最後一刻，突然植入異常條款，無從檢視竟趁亂通過，出問題後再來「髮夾彎」。本會一向景仰司法院之崇高，但司法院本應專注於審判，絕非在立法提案，今司法提案權竟由最高審判機關主導，原屬異常，更乃世所罕見。

立法提案絕非閉門造車，應敞開心胸，多聽各界聲音，多尊重專業意見。如今正本清源之道，在於重新修法，讓新法清清楚楚，明明白白，不用靠拐彎抹腳、硬ㄠ解釋度日！