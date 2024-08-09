男友超帥！她躺床無感「想著醜男啪啪」　一票妹子點頭：更興奮

▲原PO透露，幻象與醜男激戰，反而比跟男友激戰還興奮。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「我這是什麼奇怪性癖嗎？」一名女網友透露，男友是180公分的型男帥哥，但最近滾床時，原PO卻興奮不起來，「想像自己是跟肥宅或醜男的話，我才會比較興奮！」對此，原PO詢問是否有女孩也有類似狀況？文章曝光後，有妹子+1，「我也都是挑那種被流浪漢或是肥豬、老頭強X的片，看了就很興奮！」

一名女網友在Dcard表示，男友身高180公分也有在健身，外型是韓國型男，但原PO卻自爆有個性怪癖，每次選看謎片時，不是挑鮮肉男優，而是「很醜的類型，像流浪漢或肥禿那種！」

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原PO更透露，最近與男友滾床完全不感到興奮，但想像自己是跟肥宅或醜男的話，她就會立刻嗨起來。

但就怕男友不開心，原PO不敢聊起此話題，因此害羞拋問「我這是什麼奇怪性癖嗎？不知道有女生會這樣嗎？」

文章曝光後，有妹子也+1自曝，「天哪...跟我一樣欸！我以為世上最奇怪的就是我了，我也都是挑那種被流浪漢或是肥豬、老頭強X的片，那種看了就很興奮」、「我自己條件算不錯 ，男女生都會說非常漂亮的那種女生，體重4開頭，也不缺很帥的對象，但把肥醜男當性幻想對象會很興奮」、「我也都看被老頭或是肥宅強姦的片，好興奮啊」。

有網友分享，「曾經在網路上遇到一個女生，原本她要援交，我婉拒後有閒聊了一下，問到遇到很肥或很醜的客人不會抗拒嗎？她說越醜越糟糕的反而比較興奮，跟妳的性癖有些雷同，應該不算常見，但也不會到太異常」、「有些人在床上喜歡『被糟蹋』的這種感覺，不算太少見的性癖」。

也有人笑虧，「終於知道為什麼有些肥宅的女友都很正了，原來是這樣」、「好耶！像我這種肥宅有救了」。