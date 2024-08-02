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房間「狂傳嗯嗯嗯」嬌嗔　正宮1通電話！小三男友現身...神展開

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲男友偷吃學妹，原PO找對方男友一起來抓姦。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

「沒想到我會遇到比八點檔還扯的事情！」一名女大生透露，某天去男友家拿筆電，卻聽到女生發出「嗯嗯嗯」的愛撫嬌嗔，往房間一看，竟是男友與學妹在交疊激戰，但原PO沒有闖入抓姦，而是打給女生的男友，結局神展開，引來全場網友歪喊「所以你跟小三男友在一起了嗎？」

一名女網友在Dcard表示，男友在學校附近租屋，有給一支鑰匙讓她自由進出，但原PO偶爾假日才會去過夜，某次為了趕報告，下課就急奔男友住處，沒想到發現男友偷吃學妹。

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原PO崩潰直呼，房間傳來女生「嗯嗯嗯」的聲音，而且小三還是男友好兄弟（阿翔）的女友，4人常常一起出遊約會，「我跟學妹相處也不錯，也很多話題，我幾乎快把她當自己的妹妹疼」，兩人偷吃交疊的那一幕，讓原PO非常晴天霹靂，「非常憤怒、失望和困惑，沒辦法相信眼前的事實！」

不過原PO沒有選擇捉姦在床，而是冷靜打給小三的男友，並說是男友有事找他，對方10分鐘後抵達，現場一發不可收拾，「我指了指房間，他也走了進去，進去之後就是開始大吼大叫，我男友跟學妹也是很慌張的在解釋！」

面對男友頻頻想解釋，原PO失望直言，「我已經不想再聽他的任何話了」，離開後，原PO主動邀約阿翔去酒吧買醉發洩，兩人彼此傾訴背叛和內心的痛苦，「那天晚上，我們在酒吧裡聊了很久...從那天起，我和阿翔成了更好的好朋友。」

文章曝光後，底下網友狂歪樓回應，「我的話喝完酒就會跟阿翔上床了」、「這結局沒有跟阿翔上床，我不是很認可」、「我還以為最後的結局是跟阿翔上床」、「所以你跟阿翔在一起了嗎」；但也有人質疑真假性，「到後面有點創」、「創感十足」。

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