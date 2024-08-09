看A片「表情全被錄下來」　他傻見1封信：漏了幾滴尿

▲原PO收到索討信，提到他看謎片的表情都被錄下來了。（示意圖／記者陳俊宏攝）



網搜小組／劉維榛報導

「看A片的各位小心！」一名男網友透露，收到一封詐騙索討信件，說他看A片的時候，因為使用到相關程式，因此表情全都被錄下來，必須支付一定的金額，否則就把影像傳給親友。對此，原PO哭笑不得直呼，看到自己電話真的出現在上面，「確實漏了麼幾滴尿！」

一名男網友在Dcard表示，最近受到一封郵件，指出原PO看謎片的時候有使用到他們的程式，因此已錄製臉龐，威脅不付錢的話，就會把影像散播給親友知道。

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看完密密麻麻的英文索討信件後，原PO一臉困惑直呼，知道這是詐騙的手法，「但提到的電話號碼確實挺準確啦...確實漏了幾滴尿！」

對此，原PO好奇拋問，「這樣是不是代表我有個資被洩漏的疑慮，因為我也不清楚這是怎麼發生的。」最後原PO也熱心奉勸，「看A片的時候請小心，不要亂上網站，被不法之徒拿來利用傷害了！」

底下網友紛紛笑虧，「這個詐騙還要有點英文程度才有機會被騙」、「讓親朋好友知道自己看A片，這是哪門子的威脅？成年人誰不看A片」、「1:這是詐騙，而且是很久以前的詐騙手法，不用理會即可；2:至於你的個資？早就外洩光了」、「沒想到這年頭還有這種老掉牙的成人網詐騙方式...」「我的電腦根本沒有鏡頭」。