刷客人載具「下秒跳出裸照」　店員尷尬：男女老少都看過

▲刷客人載具，螢幕竟是色色照片，當場超尷尬。（示意圖／記者曾筠淇攝）



網搜小組／劉維榛報導

「當下有夠尷尬！」一名店員透露，客人遞出手機螢幕要刷載具，沒想到卻跳出裸照，尤其對方衣著非常正式，「結果手機一開是色色的...」讓原PO備感衝擊，不僅如此，類似狀況也常發生，「男女老少都看過，有時候畫面是停留在A片之類的！」文章引發網友熱議。

一名男網友在Dcard表示，目前在飲料店打工，某次客人拿出手機要刷載具，結果下秒尷尬了，「一解鎖是相簿，裡面有色色的照片」，對方嚇得縮手，並趕緊找出載具條碼。

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原PO當下故作鎮定，但內心卻是滿滿的疑惑與衝擊感，「那個客人上班時間還穿得很正式，結果手機一開是色色的...」不只該位客人，其實平時原PO結帳就曾遇過，「而且男女老少都看過，有時候畫面是停留在A片之類的！」

底下網友熱議，「有沒有可能他對你有興趣，是在測試你」、「看完只想說，不用解鎖也可以刷載具不是嗎」、「這是誘餌訊號」、「我也幹過一樣的事」、「我最近給店員刷載具都是奧運哈」。

不少網友分享類似尷尬經歷，「曾經在精品店遇過類似的事，櫃哥幫我拍試戴照，拍完很開心要給我看，下一秒他的相簿打開都是...的照片！櫃哥面不改色按下返回，繼續他的專業介紹，配上他帥氣的臉蛋，一身西裝筆挺與高貴的裝潢，太經典了！」「曾經遇過一個阿伯拍我們產品有問題的照片，結果他滑到下一張，是他自己的屌照...當下只能裝作沒看到」、「我看過有人條碼放桌布，剛好擋住裸圖的下面位置，然後給店員刷條碼，店員還是女生，當下心想這算性騷擾嗎」。