女留新男友在房間回來「4萬不見了」　警問名字她愣住答不出來

▲8月3日凌晨3點20分，18歲女子報案稱，她放在一樓房間裡的5萬泰銖現金不翼而飛。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

泰國曼谷有名女子留約會僅2天的新男友在房間裡，豈料當她回家時，竟發現5萬泰銖現金不翼而飛（約新台幣45885元），當警方進行調查時，女子甚至還不知道男友的全名，讓全場傻眼。

據外媒報導，8月3日凌晨3點20分，18歲的女子向警察局報案，稱她放在一樓房間裡的5萬泰銖現金不翼而飛，女子告訴警方，她在衣櫃抽屜裡藏著1個棕色紙袋，裡面藏有9萬泰銖現金（約新台幣82590元），事發當天，她於凌晨12點20分離開房間去找她的朋友，並將新男友獨自留在房間裡。

到了凌晨3點左右，當她回家時發現房間沒有鎖，並檢查了現金，竟發現整整少了5萬泰銖，接著她聯繫了男友，但對方沒有回覆。

隨後她注意到衣櫃上的指紋，懷疑為男友所偷，要求警方進一步調查，令警方傻眼的是，女子竟不知道男友的全名，因為事發前他們只約會了2天。

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