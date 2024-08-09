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跳傘遇上「塵捲風」高空失控旋轉！　美女教練學員墜地雙亡

▲▼跳傘遇上「塵捲風」高空失控旋轉！　美女教練學員墜地雙亡。（左圖／翻攝Instagram@Katellina Black；右圖／翻攝Instagram@freddychase）

▲凱拉（左）和戴弗莉（右）上周在跳傘意外中身亡。（左圖／翻攝Instagram@Katellina Black；右圖／翻攝Instagram@freddychase）

記者吳美依／綜合報導

美國加州河濱郡（Riverside County）上周發生悲劇，一名資深女教練帶著女學員跳傘，卻突然遇到詭異的「塵捲風」（dust devil），在高空中失控旋轉，並於墜地後雙雙身亡。

紐約郵報報導，第一名死者是28歲學員凱拉（Kayla Kieko Black），被親友形容為善良又溫暖的人。第二名死者是同齡教練戴弗莉（Devrey LaRiccia），她是跳傘公司「Skydive Perrisand」的員工，也是知名跳傘運動員弗雷迪．蔡斯（Freddy Chase）的妻子。

「Skydive Perrisand」經理丹（Dan Brodsky-Chenfeld）引述目擊者說法表示，2人進行自由落體後，順利打開降落傘，設備等各方面一切正常，「但在準備著陸時，2人撞上被稱為『塵捲風』的擾動氣流……導致顛簸與硬著陸。」

據悉，凱拉與戴弗莉躲過了第一陣塵捲風，卻被第二陣塵捲風困住了。儘管她們都被緊急送醫，卻仍被宣告不治。

「塵捲風」是一種類似龍捲風的旋風，經常出現在乾燥、沙質或塵土飛揚的地區，尺寸範圍很廣，從寬度與高度僅約幾公尺的小型，到寬度大於10公尺、高度超過1000公尺都有，通常不會造成損害，但若規模變大，則可能危及居民與房屋。

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