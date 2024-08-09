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妮妃雅文化奧運扮「媽祖」全場暴動！高喊：中華台北就是台灣

▲▼巴黎文化奧運倒數3天，眾所期待的「妮妃雅與瘋家」首度登場。（圖／文化部）

▲妮妃雅以一席「天上聖母」（媽祖）絕美扮相壓軸登場，吸引上千粉絲朝聖。（圖／文化部提供）

記者林育綾／綜合報導

巴黎文化奧運邁入倒數3天閉幕時刻，「台灣館」在拉維特園區成為一股不可忽視的存在，不但是每晚最多元的演出，珍奶冰棒、台啤、珍奶徽章、茄芷袋等都成為熱門議題，變裝皇后妮妃雅也首度在8日晚間登台演出，一身「天上聖母」（媽祖）扮相讓全場激動歡呼，妮妃雅最後說，「我知道這裡要叫Chinese Taipei，但對我來說它就是Taiwan」，簡短一句話傳遞了台灣在此次奧運和文化奧運的精神。

奪下奧運女子拳擊60公斤銅牌的吳詩儀、田徑選手彭名揚，都在8日特別到台灣館。吳詩儀興奮說，台灣館用心佈置的紅燈籠、紅椅頭等辦桌氛圍，還有可口的珍奶冰棒，「雖然人在巴黎，但彷彿回到台灣的熟悉感」。

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而首次登場的「小事製作」為文化奧運帶來一場《小島小宴》，以「食物的味道」及台灣人的「熱情和微笑」雙主軸展開，邀請法國舞者共同演繹，藉由一張台式紅圓桌，並透過舞台螢幕，同步直播與觀眾互動的真實反應及表演者特寫，不論是邀請觀眾一同「走紅毯」，或舞者臨場即興搬演觀眾指定的食物記憶，充滿創意的肢體展現與快問快答，讓大家像是真的來到台灣的辦桌場景。

▲▼巴黎文化奧運倒數3天，眾所期待的「妮妃雅與瘋家」首度登場。（圖／文化部）

▲「小事製作」在演出過程中以手機自拍特寫並直播輸出於大螢幕，拉近與觀眾距離。（圖／文化部提供）

團長楊乃璇說「今天觀眾真的很投入，我有嚇到！」考慮館場聲音、人流、國籍等因素，所以特別透過影像吸引觀眾注意力，希望讓國際知道「一座小島也能呈現一場巨大饗宴」。楊乃璇自信地說，不用特別去講台灣是什麼樣子，「我們就是現在的樣子。在吸收了不同國家的文化後，我們就是現在這個時間點的當代」。

▲▼巴黎文化奧運倒數3天，眾所期待的「妮妃雅與瘋家」首度登場。（圖／文化部）

▲瘋家女兒將台灣小吃穿戴在身上，搭配歌曲與螢幕上的各式小吃，讓台灣館搖身成為正宗的夜市現場。（圖／文化部提供）

眾所期待的「妮妃雅與瘋家」在8日晚間首度登場，呼應《寶島富麗秀》主題，不論是表演者的扮相、大螢幕的視覺或是搭配的音樂，都很「台灣」，像是在鄧麗君〈高山青〉與張惠妹〈站在高崗上〉嘹亮歌聲襯托下，瘋家女兒掀起的黃色蓋頭竟是茶壺髮型，翠綠的茶園背景搖成珍珠奶茶，舞者也現場手搖應景。

螢幕上觀光夜市牌樓一現，各式小吃盡出，小籠包、水果盤、烤香腸，不只在螢幕上，更裝扮在舞者身上，搭配李愛綺〈迺夜市〉與電音舞曲，現場發放水果造型氣球，台灣館搖身成為正宗的夜市現場。

▲▼巴黎文化奧運倒數3天，眾所期待的「妮妃雅與瘋家」首度登場。（圖／文化部）

▲妮妃雅扮相引發全場轟動。（圖／文化部提供）

在帶來一連串寶島驚喜後，瘋家女兒們雙手合十迎接大壓軸妮妃雅，他以一席「天上聖母」的絕美扮相「跳進來」，隨著阿妹歌聲引動全場歡呼，觀眾爭相舉起手機記錄。隨著螢幕上的廟門敞開，眾神像莊嚴登場，妮妃雅此時蛻變換裝為金光閃閃的黃色彩蝶，走下舞台與觀眾互動，全場為之瘋狂。

演出最後在原民古調的吟唱樂音下，6色彩虹於畫面中展開，台灣輪廓閃耀於中央，先前號召粉絲穿著彩虹顏色服裝，拼成彩虹樣貌的影片也首次露出，向世界展現台灣多元的色彩。

▲▼巴黎文化奧運倒數3天，眾所期待的「妮妃雅與瘋家」首度登場。（圖／文化部）

▲▼妮妃雅先前號召粉絲穿著彩虹顏色服裝錄製的影片，拼成彩虹的樣貌，今日首次於舞台呈現。（圖／文化部提供）

▲▼巴黎文化奧運倒數3天，眾所期待的「妮妃雅與瘋家」首度登場。（圖／文化部）

文化部表示，文化奧運台灣館同時容留的上限大約是1500人，昨晚除了幾乎滿場，更不乏穿著黃色衣服的「蕉徒」來支持妮妃雅與瘋家。妮妃雅也在演出最後感動地說，「大家是否感染彩虹精神？我知道這裡要叫中華台北（Chinese Taipei），但對我來說它就是台灣（Taiwan），謝謝台灣館的文化舞台，我很榮幸可以在海外代表台灣，謝謝大家參與我們一路的演出」。

▲▼巴黎文化奧運倒數3天，眾所期待的「妮妃雅與瘋家」首度登場。（圖／文化部）

▲昨晚除了幾乎滿場，更不乏穿著黃色衣服的「蕉徒」來支持妮妃雅與瘋家。（圖／文化部提供）

文化奧運將迎接最後2天的壓軸演出，9日晚間除了節目加長演出，也特別邀請全世界奧運選手一起進場共享勝利，網友可持續關注「台灣文化前進巴黎文化奧運」官網及文化部粉絲專頁。

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