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社會 社會焦點 保障人權

詐團大逃亡！18男2女衝高雄想偷渡　躲暗艙被抓齊喊：出海釣魚

▲▼偷渡客 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲詐團成員躲在漁船暗艙被查獲。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

台中一個詐騙集團日前遭破獲後，集團成員20人（18男2女）竟南下高雄，準備搭漁船偷渡，但高雄檢警接獲線報，6日前往高雄港查緝，果然在清查「海X九號」漁船時，聽到微弱的敲擊聲，最後查緝人員在暗艙內找到這20人，他們辯稱是要出海釣魚，檢、警發現其中18人因涉案遭限制出境，其餘2人另案通緝中，檢察官訊問後，將蔡姓主嫌等3人聲押禁見獲准，並擴大追查幕後的集團。

▲▼偷渡客 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲詐團成員計畫搭漁船偷渡被查獲。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高雄檢、警接獲相關情資後，雄檢立即指派主任檢察官林志祐、檢察官陳建烈指揮海洋委員會海巡署南部分署第五岸巡隊、偵防分署高雄查緝隊及鳳山查緝隊、內政部警政署高雄港務警察總隊刑事警察隊、高雄市政府警察局鼓山分局等單位組成專案小組積極偵辦。

專案小組前往「海X九號」停泊的高雄港登船檢查，發現葉男（44歲）、苗男（65歲）、洪男（56歲）所駕駛船舶密艙內，躲藏有經禁止出國的國人男女共20人，當場逮捕相關人並查扣船隻。

▲▼偷渡客 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲查緝人員進入暗艙清查。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

據了解，台南漁會理事長槍擊案發生後，相關單位加強海紀檢查，加上「海X九號」曾有走私毒品的紀錄，所以被盯上，而案經檢察官訊問後，將開船的葉、苗、洪3人依涉犯入出國及移民法、國安法等罪嫌重大，並有逃亡及勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

此外，想偷渡出國的20名男女，則辯稱要出海釣魚，專案小組懷疑他們要偷渡到東南亞，經查詢發現其中18人因涉案遭限制出境，其餘2人另案通緝中，雄檢聯繫繫屬案件的地檢署，由該署承辦檢察官簽發拘票將18人拘回該署進行後續偵辦，另通緝2人則送歸案。全案後續檢察官仍將持續積極追查，以釐清案情全貌。
 

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