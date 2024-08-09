如果川普敗選　拜登警告：政權恐無法和平轉移

▲美國總統拜登與副總統賀錦麗。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）表示，如果共和黨候選人、前總統川普在11月的大選中落敗，他不相信政權能夠和平轉移給民主黨參選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris）。

拜登近日接受CBS節目訪問時，被主持人問及2025年1月政權是否能夠和平轉移時，他表示，他完全不相信權力會和平交接，「他（川普）說的是真的，我們並沒有認真對待他，他是認真的。」

拜登還說，川普正準備像2020年一樣，在11月再次挑戰選舉結果，包括安排地方選舉官員，「看看他們現在在地方選區做的事情，那裡的人在計算選票，你不能只在贏了的時候才愛國。」

▲美國前總統川普。（圖／路透）



川普（Donald Trump）曾在今年3月的造勢活動上表示，「如果我們輸了，將會是一場血洗，這將是一場被竊取的（選舉）。」不過，川普競選團隊稱這是錯誤解讀，川普也在社群網站發文指出，「媒體假裝對我使用『血洗』一詞感到震驚，即使他們完全理解我只是指（汽車）進口。」

在今年6月的辯論中，川普被問及是否會接受11月的大選結果時表示，如果這是一場公平、合法且好的選舉，他就會接受結果，且再次重申2020年的選舉充滿詐欺。