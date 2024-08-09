「我不打羽球之後剩什麼」　神老師被體育班兒子問倒

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神老師被體育班兒子問倒「我不打羽球之後剩什麼」　憶貢丸湯事件羞辱哽咽

記者李芸樺／台北報導

網紅作家「神老師&神媽咪」來了，她擔任國小老師，寫臉書分享照顧發展遲緩女兒的血淚，她也常為其他特殊孩子抱不平，結果反而一身腥被攻擊，加上為低收學生打包貢丸湯的美意變調，鋪天蓋地的羞辱讓她坦言曾憂鬱與恐慌，當說出有人私訊「還好你小孩是智障不然她會想去死」時，形象開朗的她也哽咽了。

▲▼ 網紅作家「神老師&神媽咪」沈雅琪。（圖／《豈有此呂》）

▲網紅作家「神老師&神媽咪」沈雅琪。（圖／《豈有此呂》）

看到神老師好受傷，挺過網路霸凌的主持人呂捷，以前輩之姿當起暖男，傳授5大心理調適，並用他那張擊敗人的臉譙酸民「罵我的人多了個去！你算根毛」，安慰神老師！

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▲▼ 網紅作家「神老師&神媽咪」沈雅琪。（圖／《豈有此呂》）

▲神老師被呂捷擊敗罵酸民逗樂了。（圖／《豈有此呂》）

時下正是奧運激情時刻，神老師的兩個寶貝兒子也走金牌路線，練羽球十年，但她有次去羽球隊接兒子下課時，恰巧聽到有人笑他「娘泡」，知道霸凌痛苦的神老師忿忿不平為他出頭。

呂捷接著加碼提問台灣人看體育班孩子等於放棄學習的看法？神老師不諱言她也很擔心，因為運動員容易受傷，當孩子問她「如果我不能打球以後我剩什麼？」她竟一時間也答不出來，後來才和孩子討論出下一步。

▲▼ 網紅作家「神老師&神媽咪」沈雅琪。（圖／《豈有此呂》）

▲神老師分享她和學生及孩子的相處，讓無助的家長有共感。（圖／《豈有此呂》）

神老師來自沈的諧音，也許你也覺得神老師太衝管太寬，但她是怎麼樣的出發點呢？她真的是壞老師嗎？是騙補助和亂接業配的人嗎？快鎖定8月9日下午1:10的《豈有此呂》一起聽她說。

▲▼ 網紅作家「神老師&神媽咪」沈雅琪。（圖／《豈有此呂》）

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